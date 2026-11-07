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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

31-erių lietuvis pašiurpino Angliją: tai darė vaiko akivaizdoje, autobuse, prie pradinės mokyklos

2026-11-07 09:57 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-07 09:57
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Jungtinėje Karalystėje įkliuvo 31-erių lietuvis Paulius Grabauskas, prieš nepilnametę tenkinęs lytinę aistrą, skelbia Kembridžšyro policija. Vyras buvo įkalintas.

Paulius Grabauskas

Jungtinėje Karalystėje įkliuvo 31-erių lietuvis Paulius Grabauskas, prieš nepilnametę tenkinęs lytinę aistrą, skelbia Kembridžšyro policija. Vyras buvo įkalintas.

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Anot policijos, lietuvis liepos 17 d. 9:30 Peterbore, viešoje gatvėje priėjo prie 14-metės mergaitės. Jis iš krepšio išsiėmė sekso žaislą ir ėmė tenkinti savo lytinę aistrą.

Anglijoje įkliuvo lietuvis: viešai tenkino lytinę aistrą

Apie P. Grabauską policijai buvo pranešta ir balandžio mėnesį. Peterboro mieste autobuse kitų keleivių akivaizdoje jis apsinuogino ir ėmė tave liesti.

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Vėliau, birželio mėnesį, apie P. Grabauską policijai buvo pranešta dar kartą, kai jis buvo pastebėtas atliekantis nepadorų veiksmą krūmuose netoli pradinės mokyklos.

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Spalio 30 d. Kembridžo karališkajame teisme P. Grabauskas buvo nuteistas kalėti dvejus metus ir tris mėnesius. Jis prisipažino dėl minėtų incidentų.

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„Grabauskas yra akivaizdžiai pavojingas asmuo, nesugebantis kontroliuoti savo seksualinių potraukių“, – sako tyrimą atlikęs detektyvas seržantas Angus Cashmanas.

„Jo nusikaltimai turės ilgalaikį poveikį visoms jo aukoms – ypač 14-metei mergaitei. <...> Džiaugiuosi, kad jis dabar atsakė prieš teisingumą, ir džiaugiuosi, kad nuosprendis atspindi jo veiksmų rimtumą“, – priduria jis.

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