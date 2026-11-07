31-erių lietuvis pašiurpino Angliją: tai darė vaiko akivaizdoje, autobuse, prie pradinės mokyklos

Anot policijos, lietuvis liepos 17 d. 9:30 Peterbore, viešoje gatvėje priėjo prie 14-metės mergaitės. Jis iš krepšio išsiėmė sekso žaislą ir ėmė tenkinti savo lytinę aistrą.
Anglijoje įkliuvo lietuvis: viešai tenkino lytinę aistrą
Apie P. Grabauską policijai buvo pranešta ir balandžio mėnesį. Peterboro mieste autobuse kitų keleivių akivaizdoje jis apsinuogino ir ėmė tave liesti.
Vėliau, birželio mėnesį, apie P. Grabauską policijai buvo pranešta dar kartą, kai jis buvo pastebėtas atliekantis nepadorų veiksmą krūmuose netoli pradinės mokyklos.
Spalio 30 d. Kembridžo karališkajame teisme P. Grabauskas buvo nuteistas kalėti dvejus metus ir tris mėnesius. Jis prisipažino dėl minėtų incidentų.
„Grabauskas yra akivaizdžiai pavojingas asmuo, nesugebantis kontroliuoti savo seksualinių potraukių“, – sako tyrimą atlikęs detektyvas seržantas Angus Cashmanas.
„Jo nusikaltimai turės ilgalaikį poveikį visoms jo aukoms – ypač 14-metei mergaitei. <...> Džiaugiuosi, kad jis dabar atsakė prieš teisingumą, ir džiaugiuosi, kad nuosprendis atspindi jo veiksmų rimtumą“, – priduria jis.
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