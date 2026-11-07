Eismo įvykiuose praėjusią parą nukentėjo 5 žmonės

Iš viso penktadienį užregistruota 16 eismo įvykių, iš kurių vienas įvyko dėl neblaivaus vairuotojo kaltės.
Iš visų įvykusių avarijų – penki įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo penki žmonės.
Įskaitinius eismo įvykius sukėlė blaivūs vairuotojai.
Įskaitiniu eismo įvykiu laikomas toks eismo įvykis, per kurį žūsta ar sužalojami žmonės.
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