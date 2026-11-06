Prokuratūra teismui perdavė bylą dėl labai sunkaus nusikaltimo: gresia 15 metų kalėjimo

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė Nomeda Urbonavičienė. Tyrimą atliko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai, rašoma pranešime spaudai.
Aptiko psichotropinės medžiagos pėdsakus
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 m. kovo 29 d. Kauno policijos pareigūnai, atlikdami vyro dalinę apžiūrą, jo dėvimos liemenės kišenėje aptiko markučių su psichotropinės medžiagos – ketamino – pėdsakais. Nustatyta, kad vyras kvaišalus gabeno automobiliu Kauno miesto gatvėmis.
Netrukus po to Kauno policijos Reagavimo valdybos pareigūnai atlikdami kratą vyro bute rado ir paėmė įvairių narkotinių ir psichotropinių medžiagų: rausvos spalvos tablečių – MDMA, amfetamino, ketamino, 3-chlorometkatinono (3-CMC) ir kitų psichotropinių medžiagų.
Iš viso bute aptikta daugiau kaip 26 gramai 3,4-metilendioksimetamfetamino turinčių tablečių ir daugiau kaip 27 gramai ketamino. Taip pat rasta kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų ir jų pėdsakų turinčių markučių.
Vyrui pareikšti kaltinimai dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio „Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu“ 3 dalyje.
Už šią nusikalstamą veiką numatyta laisvės atėmimo bausmė nuo dešimties iki penkiolikos metų.
„Ši nusikalstama veika buvo išaiškinta atsakingo ir profesionalaus Kauno policijos Reagavimo valdybos pareigūnų darbo dėka. Noriu jiems padėkoti už operatyvumą, atsakingumą ir profesionalumą atliekant pirminius ikiteisminio tyrimo veiksmus. Bendras ir nuoseklus teisėsaugos institucijų darbas yra itin svarbus siekiant užkirsti kelią narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimui“, – sako ikiteisminį tyrimą organizavusi ir jam vadovavusi prokurorė Nomeda Urbonavičienė.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
Vadovaujantis nekaltumo prezumpcija, asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymų nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
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