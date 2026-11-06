Klaipėdoje tvenkinyje rastas vyro kūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį apie 10.40 val. ties Statybininkų prospektu rastas mirusio apie 55-60 metų amžiaus nenustatytos tapatybės vyro kūnas be išorinių smurto žymių.
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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
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