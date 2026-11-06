Sujudimas Šakiuose: prie mopedo vairo – du neblaivi vyrai

Kaip pranešė Marijampolės apskrities policija, ketvirtadienio vakarą, apie 21.47 val., Šakiuose, Striūpų gatvėje, neblaivus (2,88 prom.), teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1998 m.), vairuodamas mopedą „Peugeot“, jo nesuvaldė. Transporto priemonė atsitrenkė į kelio bortelį.
Vyrai pristatyti į gydymo įstaigą
Po eismo įvykio kartu važiavęs keleivis (gim. 1997 m.) mopedu pasišalino iš įvykio vietos.
Nustatyta, kad jis taip pat vairavo neblaivus (1,66 prom.) ir neturėdamas teisės vairuoti.
Abu vyrai pristatyti į gydymo įstaigą, o mopedas nugabentas į saugojimo aikštelę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vairavimo išgėrus.
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