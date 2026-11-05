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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Tilsta“ svarsto pretenzijas dėl „Rail Baltica“ tilto per Nerį Jonavoje naujo rangovo konkurso

2026-11-05 07:58 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 07:58
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Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros bendrovei „LTG Infra“ paskelbus europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ tilto per Nerį Jonavos rajone naujo rangovo atranką, „Fegdos grupės“ statybų bendrovė „Tilsta“ svarsto teikti bent tris pretenzijas dėl, jos teigimu, prastų konkurso sąlygų, skelbia „Verslo žinios“.

„Rail Baltica“ (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros bendrovei „LTG Infra“ paskelbus europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ tilto per Nerį Jonavos rajone naujo rangovo atranką, „Fegdos grupės“ statybų bendrovė „Tilsta“ svarsto teikti bent tris pretenzijas dėl, jos teigimu, prastų konkurso sąlygų, skelbia „Verslo žinios“.

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„Bent tris pretenzijas pradėsime ruošti dėl šito pirkimo: dėl neskaidrių, neaiškių, nelygiavertiškų konkurso sąlygų“, – portalui kalbėjo bendrovės direktorius Eduardas Grinaveckas, nurodęs, kad įmonė konkurse dalyvauti norėtų, tačiau jo sąlygos yra blogos, kadangi visas rizikas norima perkelti rangovui.

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Statybos valdymo bendrovės „Incorpus“ vadovas Darius Čepokas sakė, kad projektą norinčioms perimti bendrovėms reikėtų pačioms daug investuoti į jau atliktų darbų kokybės ekspertizę. Vis dėlto ją atlikti žada pati „LTG Infra“.

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„Tilsta“ ir „LTG Infra“ anksčiau teisėsi dėl dalies 149,4 mln. eurų (su PVM) vertės „Rail Baltica“ atkarpos darbo projekto, tačiau ginčą baigė taikiai.

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Kaip rašė BNS, naujo rangovo paiešką „LTG Infra“ paskelbė spalio pabaigoje, o paraiškų laukiama iki lapkričio 30 dienos.

Pirminių pasiūlymų iš paraišką pateikusių konkurso dalyvių jų bus laukiama 2027 metų pradžioje, vėliau vyks derybos bei galutinių pasiūlymų teikimas.

Darbus planuojama atnaujinti po sutarties pasirašymo.

„LTG Infra“ 2022 metų balandį pasirašė beveik 77,4 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su „Rizzani de Eccher“, kuri įsipareigojo pastatyti ilgiausią geležinkelio tiltą Baltijos šalyse. Vėliau indeksavus projektas pabrango iki 96,8 mln. eurų (su PVM).

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Nutraukus sutartį su „Rizzani de Eccher“, „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas birželį BNS teigė, kad jau pastatyta apie 50 proc. tilto, panaši dalis darbų buvo apmokėta Italijos rangovei.

LTG tuomet nurodė, kad statant tiltą dar reikia išbetonuoti kolonas ir tilto perdangas. Šie darbai gali būti atlikti per šiek tiek daugiau nei metus.

Iki šiol jau įrengti 376 poliai, išbetonuota 11 atraminių kolonų, pradėta tilto perdangos statyba.

indeliai.lt

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