Vilnius-Klaipėda norėsit vykti elektriniais traukiniais? Atsakė, ar kaina keisis

Naujų Šveicarijos gamintojo „Stadler“ traukinių eksploataciją elektrifikuota 363 kilometrų ilgio Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio linija planuojama pradėti nuo lapkričio.
„Bilietų kainos naujuosiuose traukiniuose nesikeis – jos išliks tokios pačios kaip ir šiuo metu“, – Eltai nurodė „LTG Link“.
Bendrovė ketina visus naujuosius elektrinius traukinius į maršrutą įvesti palaipsniui, iki metų pabaigos jie traukiniai aptarnaus didžiąją dalį maršruto reisų.
Pagal Vyriausybės sprendimą, iki metų pabaigos taip pat perpus sumažintos traukinio bilietų kainos, analogišką lengvatą numatoma pritaikyti ir tarpmiestinių autobusų bilietams.
Infrastruktūros bendrovės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas anksčiau sakė, kad dėl geležinkelio ruožo tarp sostinės ir uostamiesčio elektrifikacijos kaštai vežėjams taip pat nedidės, nes projektas finansuotas europinėmis lėšomis.
Kaip skelbė ELTA, užbaigtas vienas didžiausių geležinkelių infrastruktūros modernizavimo projektų – elektrifikuota daugiau kaip 363 kilometrų ilgio Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio linija.
Darbai kainavo maždaug 500 mln. eurų, elektrifikuotų geležinkelių dalis šalyje išaugo nuo 8 iki 28 proc.
Skaičiuojama, kad elektrinių traukinių ir lokomotyvų priežiūros bei aptarnavimo išlaidos atskirais atvejais yra 30–40 proc. mažesnės nei dyzelinių.
Artimiausiu metu iš gamyklos turėtų išriedėti pirmieji šveicarų „Stadler“ elektriniai lokomotyvai – iš viso po poros metų šalyje jų turėtų važiuoti 17.