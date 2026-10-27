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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„LTG Infra“ už 0,93 mln. eurų įdiegė infrastruktūros priežiūros sistemą

2026-10-27 17:18 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 17:18
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LTG grupės infrastruktūros įmonė „LTG Infra“ už 0,93 mln. eurų (su PVM) įdiegė infrastruktūros priežiūros sistemą (GIPS), kuri leidžia analizuoti ir panaudoti tinklo būklės duomenis, surenkamus matavimų kelmačiu.

LTG Infra (nuotr. bendrovės)

LTG grupės infrastruktūros įmonė „LTG Infra“ už 0,93 mln. eurų (su PVM) įdiegė infrastruktūros priežiūros sistemą (GIPS), kuri leidžia analizuoti ir panaudoti tinklo būklės duomenis, surenkamus matavimų kelmačiu.

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Sistema skirta geležinkelių tinklo būklei stebėti, identifikuotio defektus ir planuoti priežiūros darbus, pranešė LTG.

„Kelmatis kasmet surenka milžiniškus kiekius duomenų apie geležinkelių infrastruktūros būklę. GIPS leidžia šiuos duomenis centralizuotai kaupti, analizuoti ir paversti konkrečiomis įžvalgomis, padedančiomis greičiau nustatyti defektus bei efektyviau planuoti priežiūros darbus“, – pranešime sakė įmonės vadovas Vytis Žalimas.  

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Kaip BNS informavo bendrovė, sistemą įdiegė Vokietijos programinės įrangos įmonė „Erdmann-Softwaregesellschaft“.

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„GIPS yra svarbi investicija į saugumą, nes padeda anksčiau identifikuoti galimas rizikas, efektyviau planuoti priežiūros darbus ir užtikrinti patikimą geležinkelių tinklo veikimą“, – pranešime sakė susisiekimo viceministrė Živilė Poželienė.

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Anot pranešimo, iki šiol kiekviena matavimo sistema veikė atskiroje duomenų apdorojimo ir atvaizdavimo aplinkoje. Dėl to specialistams dažnai tekdavo rankiniu būdu rengti ataskaitas.

GIPS visus matavimo duomenis sujungia į vieningą platformą, kurioje galima palyginti esamus ir istorinius rezultatus, stebėti būklės pokyčius bei greičiau identifikuoti galimus defektus. Be to, sistema leis efektyviau tirti gedimus ir nuspręsti dėl infrastruktūros priežiūros.

Šiuo metu pagrindinis GIPS duomenų šaltinis yra kelmatis, kuris reguliariai renka informaciją apie kelio geometriją, bėgių profilį, bėgių banguotumą ir georadaro (GPR) matavimus. 

indeliai.lt

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