„Rail Baltica“ tilto per Nerį statyboms ieškomas naujas rangovas

Konkursą bendrovė paskelbė antradienį, paraiškų laukiama iki lapkričio 30 dienos, nurodoma Viešųjų pirkimų sistemoje.
Kaip teigiama pirkimo dokumentuose, naujasis rangovas turės įvertinti „Rizzani de Eccher“ atliktus darbus bei jų atitiktį projektiniams sprendiniams.
„Rangovas privalo savo sąskaita įvertinti visą riziką, susijusią su buvusio rangovo atliktais darbais, ir laikoma, kad pasiūlymo kaina apima visas išlaidas, reikalingas šių darbų perėmimui, įvertinimui, koregavimui ir integravimui“, – rašoma dokumentuose.
Anot „LTG Infra“, naujas rangovas turės parengti darbų perėmimo, integravimo ir tęstinių darbų planą.
Nutraukus sutartį su „Rizzani de Eccher“ „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas birželį BNS teigė, kad jau pastatyta apie 50 proc. tilto, panaši dalis darbų buvo apmokėta Italijos rangovei.
LTG tuomet nurodė, kad statant tiltą dar reikia išbetonuoti kolonas ir tilto perdangas. Šie darbai gali būti atlikti per šiek tiek daugiau nei metus.
BNS rašė, kad birželio 15 dieną nutraukusi sutartį su „Rizzani de Eccher“ „LTG Infra“ tą pačią dieną bendrovę įtraukė į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Portalas „Verslo žinios“ skelbė, kad Italijos rangovė teisme siekia, jog „LTG Infra“ sprendimas nutraukti sutartį būtų pripažintas neteisėtu bei prašo „LTG Infrą“ pašalinti ją iš nepatikimų tiekėjų sąrašo.
„LTG Infra“ sutartį su „Rizzani de Eccher“ nutraukė įvertinusi rangovės pateiktą veiksmų planą, kaip su subrangovais neatsiskaitanti ir jiems ginčus teismuose pralaiminti įmonė galėtų tęsti statybas. Laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas birželio viduryje teigė, kad tilto statybos iš esmės buvo sustojusios nuo šių metų pradžios.
Tuo metu „Rizzani de Eccher“ subrangovai Lietuvos teismuose iš įmonės prisiteisė mažiausiai apie 1,5 mln. eurų skolų.
„LTG Infra“ 2022 metų balandį pasirašė beveik 77,4 mln. eurų (su PVM) vertės sutartį su „Rizzani de Eccher“, kuri įsipareigojo pastatyti ilgiausią geležinkelio tiltą Baltijos šalyse. Vėliau indeksavus projektas pabrango iki 96,8 mln. eurų (su PVM).