Traukinyje Vilniuje mirė keleivis: medikai dar bandė išgelbėti jo gyvybę, tačiau nesėkmingai

Traukinys iš sostinės turėjo išvykti 8.45 val., tačiau kelionė buvo atidėliojama, tiesiai į peroną buvo atvykęs greitosios medicinos pagalbos (GMP) ekipažas, skelbia portalas „15min“.
Kelevis mirė traukinyje
Kaip portalui patvirtino „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) keleivių vežimo įmonės atstovė, vienam keleivių pasidarė negera, jis mirė traukinyje.
„Šį rytą Vilniaus geležinkelio stotyje esančiame traukinyje vienas iš keleivių sunegalavo, jam buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba, tačiau keleivis mirė. Kol traukinyje darbavosi medikai ir buvo laukiama kitų tarnybų, traukinys negalėjo pajudėti“, – komentavo „LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Leimonė.
Portalo duomenimis, keleiviai apie tai, kad kad traukinys išvyks maždaug po pusvalandžio, informuoti tik 9.10 val., be to, ne visiems keleiviams užteko vietų kitame traukinyje.
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