Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Vos po 19-ojo gimtadienio mergina mirė nuo vėžio: gydytojai kelis mėnesius įtarė visai kitą ligą

2026-10-18 12:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 12:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vos dvi dienos po 19-ojo gimtadienio mirė britė Liberty York. Merginai buvo diagnozuotas agresyvus vėžys, tačiau iki tol jos simptomai ne kartą buvo siejami su kitomis sveikatos problemomis, įskaitant hormonų sutrikimus. Tik po kelis mėnesius trukusių vizitų pas gydytojus paaiškėjo, kad merginos krūtinėje išaugo beveik 4,5 kilogramo sveriantis navikas.

Liberty York (nuotr. soc. tinklų, nuotr. 123rf.com)

Vos dvi dienos po 19-ojo gimtadienio mirė britė Liberty York. Merginai buvo diagnozuotas agresyvus vėžys, tačiau iki tol jos simptomai ne kartą buvo siejami su kitomis sveikatos problemomis, įskaitant hormonų sutrikimus. Tik po kelis mėnesius trukusių vizitų pas gydytojus paaiškėjo, kad merginos krūtinėje išaugo beveik 4,5 kilogramo sveriantis navikas.

REKLAMA
1

Iš pradžių Liberty buvo tikinama, kad tikimybė, jog ji serga vėžiu, yra labai maža. Jos simptomai buvo siejami su mastitu ir pūliniu, tačiau vėliau paaiškėjo, kad mergina serga angiosarkoma – reta ir agresyvia minkštųjų audinių vėžio forma, rašė Unilad.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai liga pagaliau buvo diagnozuota, vėžys jau buvo išplitęs į limfmazgius. Negana to, specializuotoje onkologijos ligoninėje tuo metu nebuvo laisvų vietų, todėl merginai teko laukti gydymo.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant vėliau atliktos operacijos ir chemoterapijos, Liberty gyvybė užgeso 2025 metų birželio 1-osios paryčiais, praėjus vos dviem dienoms po jos 19-ojo gimtadienio.

REKLAMA

Dabar merginos mama, 41 metų Hannah York, teigia, kad jos dukrai nebuvo suteikta pakankama galimybė kovoti su liga. Moteris taip pat prisideda prie naujos informavimo kampanijos, kuria siekiama užtikrinti, kad jauniems vėžiu sergantiems pacientams liga būtų diagnozuojama laiku.

Iš pradžių įtarė hormonų sutrikimus

Stratforde prie Eivono, Jungtinėje Karalystėje, gyvenanti Hannah neslepia iki šiol jaučianti kaltę dėl to, kad pasitikėjo gydytojais ir atkakliau nereikalavo papildomų tyrimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Nesu medicinos ekspertė, tačiau man tiesiog nesuvokiama, kaip, esant tokiam didžiuliam dariniui, galima pirmiausia neatmesti pačios rimčiausios diagnozės.

Manau, labiausiai mane slegia tai, kad jaučiu kaltę dėl savo pasitikėjimo ir dėl to, kad nereikalavau daugiau.

Kai jūsų vaikui diagnozė nustatoma taip ilgai, manau, visada liks dalelė jūsų, kuri klaus: „Kodėl nereikalavau daugiau tyrimų?“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per visą Liberty kovą su vėžiu dažnai atrodė, kad vilties beveik nėra. Jos vėžio forma buvo reta, jai skiriama per mažai finansavimo ir ji nepakankamai ištirta“, – pasakojo moteris.

Pirmuosius negalavimus Liberty pajuto 2024 metų gegužę. Merginą pradėjo varginti nuovargis ir pykinimas, o vėliau atsirado nepaaiškinamų krūties pakitimų.

REKLAMA

„Gydytojas įtarė, kad tai gali būti susiję su hormonais, ir norėjo atlikti papildomus tyrimus, todėl turėjome laukti vizito“, – prisiminė Hannah.

Merginai buvo diagnozuota Adisono liga, tačiau netrukus jos kairioji krūtis pradėjo tinti. Tuomet gydytojai įtarė mastitą – krūties uždegimą – ir paskyrė antibiotikų.

Net po penkių atskirų apsilankymų pas gydytojus mergina nesulaukė teisingos diagnozės. Galiausiai ją apžiūrėjo krūtų ligų specialistai, tačiau ir jie manė, kad tai pūlinys.

REKLAMA

„Jie sakė, kad labai mažai tikėtina, jog tai vėžys“, – prisiminė merginos mama.

Tik 2024 metų rugpjūčio 21 dieną, praėjus trims mėnesiams nuo pirmųjų simptomų atsiradimo, atlikta biopsija atskleidė tikrąją diagnozę.

Krūtinėje aptiko beveik 4,5 kilogramo naviką

Kai paaiškėjo, kad Liberty serga agresyviu vėžiu, liga jau buvo pažengusi. Jos krūtinėje buvo išaugęs beveik 4,5 kilogramo sveriantis navikas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau dėl laisvų vietų trūkumo ligoninėje mergina buvo išsiųsta namo, nors kentė nepakeliamus skausmus. Ji nebegalėjo nueiti daugiau nei dešimties metrų, o pažeista krūtis buvo ištinusi iki dešimties kartų didesnio nei įprasta dydžio.

„Ji kentė nepakeliamą skausmą. Mums net nebuvo duota jokių vaistų. Kaip mama jaučiausi visiškai bejėgė“, – pasakojo Hannah.

REKLAMA

Galiausiai po apsilankymo skubiosios pagalbos skyriuje Liberty buvo paguldyta į ligoninę.

Rugsėjo 10 dieną jai atlikta sudėtinga operacija. Chirurgai pašalino naviką kartu su krūtimi, aplinkiniais audiniais iki pat šonkaulių ir visais kairiosios pažasties limfmazgiais.

Deja, merginos sveikatos būklė ir toliau blogėjo.

Ligoninėje Liberty susirgo plaučių uždegimu, jai taip pat susidarė kraujo krešulių. Lapkritį gydytojai pranešė dar skaudesnę žinią – vėžys išplito į kairįjį plautį ir tapo nepagydomas.

REKLAMA

Merginai buvo pradėta taikyti paliatyvioji chemoterapija, tačiau 2025 metų gegužę liga vėl progresavo. Netoli po operacijos likusio rando atsirado naujas guzelis.

Supratusi, kad gydymas nebepadės pasveikti, Liberty priėmė itin sunkų sprendimą – nutraukti gydymą ir grįžti namo, kur jai būtų teikiama gyvenimo pabaigos priežiūra.

Mirė praėjus dviem dienoms po gimtadienio

Gegužės 30 dieną Liberty sulaukė 19-ojo gimtadienio. Nors mergina jau buvo labai silpna, ji turėjo vieną ypatingą norą – gimtadienio šventę, įkvėptą populiaraus serialo „Bridžertonai“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Didžiąją savo gimtadienio dalį ji pramiegojo. Tačiau buvo paprašiusi gražios „Bridžertonų“ tematikos šventės.

Vienintelis kartas, kai ji manęs paklausė „kodėl“, buvo tada, kai suprato, kad iš ligoninės grįžta namo mirti.

Negalėjau jai atsakyti, nes visa tai atrodė nesuvokiama. Liberty mirė birželio 1-osios paryčiais, ramiai miegodama savo namuose“, – skaudžiais prisiminimais dalijosi mama.

REKLAMA

Po merginos mirties sveikatos specialistai pristatė naujas rekomendacijas, nes nerimaujama, kad vaikams ir jauniems žmonėms, sergantiems minkštųjų audinių sarkoma, teisingos diagnozės kartais tenka laukti savaites, mėnesius ar net metus.

Taip nutinka todėl, kad šios ligos simptomai neretai supainiojami su gerokai dažnesniais sveikatos sutrikimais.

Hannah pabrėžia, kad būtent laikas tokiais atvejais gali būti itin svarbus.

„Liberty sirgo ypač agresyvia sarkomos forma. Po operacijos vos per šešias savaites vėžys išplito į jos plaučius.

REKLAMA

Sarkomos atveju skirtumas tarp kelių dienų ir kelių savaičių iki diagnozės nustatymo yra nepaprastai svarbus. Jai nebuvo suteikta tikra galimybė kovoti.

Noriu, kad mano veikla, kuria siekiu didinti informuotumą apie šią ligą, padėtų iš Liberty mirties sukurti bent kažką gero ir pagelbėtų kitoms šeimoms“, – sakė dukros netekusi moteris.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė žinoma aktorė: jai buvo 51-eri
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė ilgametis politikas, buvęs meras (4)
V. Kličko, H. Panettiere (nuotr. Instagram, nuotr. 123rf.com)
Po Vladimiro Kličko buvusios sužadėtinės mirties paaiškėjo dar daugiau šokiruojančių detalių (1)
Žvakė (nuotr. 123rf.com)
Mirė žinomas 54-erių dainininkas: apie netektį pranešė žmona (2)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų