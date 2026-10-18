Vos po 19-ojo gimtadienio mergina mirė nuo vėžio: gydytojai kelis mėnesius įtarė visai kitą ligą

Iš pradžių Liberty buvo tikinama, kad tikimybė, jog ji serga vėžiu, yra labai maža. Jos simptomai buvo siejami su mastitu ir pūliniu, tačiau vėliau paaiškėjo, kad mergina serga angiosarkoma – reta ir agresyvia minkštųjų audinių vėžio forma, rašė Unilad.
Kai liga pagaliau buvo diagnozuota, vėžys jau buvo išplitęs į limfmazgius. Negana to, specializuotoje onkologijos ligoninėje tuo metu nebuvo laisvų vietų, todėl merginai teko laukti gydymo.
Nepaisant vėliau atliktos operacijos ir chemoterapijos, Liberty gyvybė užgeso 2025 metų birželio 1-osios paryčiais, praėjus vos dviem dienoms po jos 19-ojo gimtadienio.
Dabar merginos mama, 41 metų Hannah York, teigia, kad jos dukrai nebuvo suteikta pakankama galimybė kovoti su liga. Moteris taip pat prisideda prie naujos informavimo kampanijos, kuria siekiama užtikrinti, kad jauniems vėžiu sergantiems pacientams liga būtų diagnozuojama laiku.
Iš pradžių įtarė hormonų sutrikimus
Stratforde prie Eivono, Jungtinėje Karalystėje, gyvenanti Hannah neslepia iki šiol jaučianti kaltę dėl to, kad pasitikėjo gydytojais ir atkakliau nereikalavo papildomų tyrimų.
„Nesu medicinos ekspertė, tačiau man tiesiog nesuvokiama, kaip, esant tokiam didžiuliam dariniui, galima pirmiausia neatmesti pačios rimčiausios diagnozės.
Manau, labiausiai mane slegia tai, kad jaučiu kaltę dėl savo pasitikėjimo ir dėl to, kad nereikalavau daugiau.
Kai jūsų vaikui diagnozė nustatoma taip ilgai, manau, visada liks dalelė jūsų, kuri klaus: „Kodėl nereikalavau daugiau tyrimų?“
Per visą Liberty kovą su vėžiu dažnai atrodė, kad vilties beveik nėra. Jos vėžio forma buvo reta, jai skiriama per mažai finansavimo ir ji nepakankamai ištirta“, – pasakojo moteris.
Pirmuosius negalavimus Liberty pajuto 2024 metų gegužę. Merginą pradėjo varginti nuovargis ir pykinimas, o vėliau atsirado nepaaiškinamų krūties pakitimų.
„Gydytojas įtarė, kad tai gali būti susiję su hormonais, ir norėjo atlikti papildomus tyrimus, todėl turėjome laukti vizito“, – prisiminė Hannah.
Merginai buvo diagnozuota Adisono liga, tačiau netrukus jos kairioji krūtis pradėjo tinti. Tuomet gydytojai įtarė mastitą – krūties uždegimą – ir paskyrė antibiotikų.
Net po penkių atskirų apsilankymų pas gydytojus mergina nesulaukė teisingos diagnozės. Galiausiai ją apžiūrėjo krūtų ligų specialistai, tačiau ir jie manė, kad tai pūlinys.
„Jie sakė, kad labai mažai tikėtina, jog tai vėžys“, – prisiminė merginos mama.
Tik 2024 metų rugpjūčio 21 dieną, praėjus trims mėnesiams nuo pirmųjų simptomų atsiradimo, atlikta biopsija atskleidė tikrąją diagnozę.
Krūtinėje aptiko beveik 4,5 kilogramo naviką
Kai paaiškėjo, kad Liberty serga agresyviu vėžiu, liga jau buvo pažengusi. Jos krūtinėje buvo išaugęs beveik 4,5 kilogramo sveriantis navikas.
Tačiau dėl laisvų vietų trūkumo ligoninėje mergina buvo išsiųsta namo, nors kentė nepakeliamus skausmus. Ji nebegalėjo nueiti daugiau nei dešimties metrų, o pažeista krūtis buvo ištinusi iki dešimties kartų didesnio nei įprasta dydžio.
„Ji kentė nepakeliamą skausmą. Mums net nebuvo duota jokių vaistų. Kaip mama jaučiausi visiškai bejėgė“, – pasakojo Hannah.
Galiausiai po apsilankymo skubiosios pagalbos skyriuje Liberty buvo paguldyta į ligoninę.
Rugsėjo 10 dieną jai atlikta sudėtinga operacija. Chirurgai pašalino naviką kartu su krūtimi, aplinkiniais audiniais iki pat šonkaulių ir visais kairiosios pažasties limfmazgiais.
Deja, merginos sveikatos būklė ir toliau blogėjo.
Ligoninėje Liberty susirgo plaučių uždegimu, jai taip pat susidarė kraujo krešulių. Lapkritį gydytojai pranešė dar skaudesnę žinią – vėžys išplito į kairįjį plautį ir tapo nepagydomas.
Merginai buvo pradėta taikyti paliatyvioji chemoterapija, tačiau 2025 metų gegužę liga vėl progresavo. Netoli po operacijos likusio rando atsirado naujas guzelis.
Supratusi, kad gydymas nebepadės pasveikti, Liberty priėmė itin sunkų sprendimą – nutraukti gydymą ir grįžti namo, kur jai būtų teikiama gyvenimo pabaigos priežiūra.
Mirė praėjus dviem dienoms po gimtadienio
Gegužės 30 dieną Liberty sulaukė 19-ojo gimtadienio. Nors mergina jau buvo labai silpna, ji turėjo vieną ypatingą norą – gimtadienio šventę, įkvėptą populiaraus serialo „Bridžertonai“.
„Didžiąją savo gimtadienio dalį ji pramiegojo. Tačiau buvo paprašiusi gražios „Bridžertonų“ tematikos šventės.
Vienintelis kartas, kai ji manęs paklausė „kodėl“, buvo tada, kai suprato, kad iš ligoninės grįžta namo mirti.
Negalėjau jai atsakyti, nes visa tai atrodė nesuvokiama. Liberty mirė birželio 1-osios paryčiais, ramiai miegodama savo namuose“, – skaudžiais prisiminimais dalijosi mama.
Po merginos mirties sveikatos specialistai pristatė naujas rekomendacijas, nes nerimaujama, kad vaikams ir jauniems žmonėms, sergantiems minkštųjų audinių sarkoma, teisingos diagnozės kartais tenka laukti savaites, mėnesius ar net metus.
Taip nutinka todėl, kad šios ligos simptomai neretai supainiojami su gerokai dažnesniais sveikatos sutrikimais.
Hannah pabrėžia, kad būtent laikas tokiais atvejais gali būti itin svarbus.
„Liberty sirgo ypač agresyvia sarkomos forma. Po operacijos vos per šešias savaites vėžys išplito į jos plaučius.
Sarkomos atveju skirtumas tarp kelių dienų ir kelių savaičių iki diagnozės nustatymo yra nepaprastai svarbus. Jai nebuvo suteikta tikra galimybė kovoti.
Noriu, kad mano veikla, kuria siekiu didinti informuotumą apie šią ligą, padėtų iš Liberty mirties sukurti bent kažką gero ir pagelbėtų kitoms šeimoms“, – sakė dukros netekusi moteris.
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