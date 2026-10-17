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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Popiežius grįžo į Vatikaną po plaučių naviko operacijos

2026-10-17 18:10 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-17 18:10
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Popiežius Leonas XIV šeštadienį grįžo į Vatikaną, praėjus keturioms dienoms po plaučių vėžio operacijos Romos Gemelli ligoninėje, kurios prieigose dešimtys tikinčiųjų iš ligoninės išeinantį pontifiką pasitiko šaukdami „Šventenybe“.

Popiežius Leonas XIV, lašelinė, plaučių vėžys (nuotr. Elta/EPA, 123rf.com)
GALERIJA (4)

Popiežius Leonas XIV šeštadienį grįžo į Vatikaną, praėjus keturioms dienoms po plaučių vėžio operacijos Romos Gemelli ligoninėje, kurios prieigose dešimtys tikinčiųjų iš ligoninės išeinantį pontifiką pasitiko šaukdami „Šventenybe“.

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„Jaučiuosi geriau, ačiū“, – sakė popiežius, kai, išvažiuodamas juodu visureigiu, buvo paklaustas, kaip jaučiasi.

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71-erių Leonas XIV prieš išvažiuodamas iš ligoninės aplankė ten gydomus pacientus, o eidamas prie jo laukiančio automobilio mojavo lauke susirinkusiems tikintiesiems. Jis stabtelėjo priimti dovanos iš paauglės – rankų darbo lėlės, vaizduojančios popiežių.

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Iki ligoninės durų popiežių palydėjo pontifiką operavęs chirurgas Dr. Stefano Margaritora, Gemelli ligoninės krūtinės chirurgijos skyriaus vadovas.

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FOTOGALERIJA. Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Praėjus dešimčiai minučių po išvykimo iš ligoninės, popiežius peržengė Vatikano vartus. Jis turėtų pasveikinti tikinčiuosius tradicine „Viešpaties angelo“ malda sekmadienį, praėjus savaitei po to, kai buvo paskelbta, kad gydytojai jo plaučiuose aptiko darinį. Nustebinęs jam neįprastu atvirumu, popiežius atskleidė, kad darinys bus pašalintas.

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Antradienį Leonui XIV buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė skiltis. Operacija patvirtino, kad jis serga adenokarcinoma – dažniausiai pasitaikančia plaučių vėžio forma.

Popiežiaus atsigavimas po operacijos buvo sklandus. Jis kalbėjosi telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, susitiko su aukšto rango padėjėjais ir aukojo mišias laikinoje ligoninės koplyčioje.

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Pontifiko asmeninio gydytojo ir chirurgo medicininėse ataskaitose taip pat aprašytas sėkmingas atsistatymas po operacijos, teigiama, kad jis jau gali „visiškai savarankiškai vykdyti įprastas kasdienes veiklas“.

Penktadienį Vatikanas paskelbė pirmąsias Šventojo Tėvo nuotraukas po operacijos, kuriose jis, apsirengęs žaliais liturginiais drabužiais, stovi prie ligoninės koplyčios altoriaus. Gydytojai teigė, kad tyrimai patvirtino jo „gerėjančią būklę“.

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Leonas vienas vadovavo liturgijai ir dalijo Komuniją medicinos personalui bei Vatikano žandarmerijos pareigūnams, sakė Vatikano atstovas spaudai Matteo Bruni. Savo pamoksle Šventasis Tėvas padėkojo ligoninės darbuotojams „už darbą, kurį jie atlieka kasdien, rūpindamiesi silpnais ligoniais, ir ypač už tai, ką jie padarė jo labui“, sakė M. Bruni.

Vatikanas iš pradžių numatė, kad popiežius ligoninėje praleis savaitę, ir atšaukė jo audiencijas iki antradienio. Ekspertai teigė, kad pacientai gali būti išrašomi anksčiau, atsižvelgiant į jų būklę, o M. Bruni sakė, kad sprendimas priklausys nuo popiežiaus gydytojų.

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Artėja svarbus Leono XIV įsipareigojimas – kelionė į Lotynų Ameriką lapkričio 6–17 d., taigi jam lieka dar apie trys savaitės sustiprėti prieš šią kelionę, kurios metu numatyta dvylika skrydžių lėktuvu ir dvi kelionės sraigtasparniu.

Vatikanas parodė, kad pasirengimai vyksta, penktadienį paskelbdamas žurnalistų, akredituotų skristi Leono XIV lėktuvu, pavardes. Chirurgai onkologai teigia, kad pacientams paprastai leidžiama skristi po trijų savaičių, jei tai leidžia jų sveikatos būklė.

Gydytojai vis dar laukia tyrimų rezultatų, kad nustatytų tikslią vėžio molekulinę ir genetinę sandarą, ar jis išplito už skilties ribų ir ar reikalingas tolesnis gydymas.

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