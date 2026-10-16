Pirmosios popiežiaus nuotraukos po plaučių vėžio operacijos – Vatikanas

Dviejose nuotraukose popiežius užfiksuotas stovintis su dvasininko rūbais. Vienoje iš jų šalia jo matomas asmeninis sekretorius, Peru kunigas Edgardas Rimaycuna.
Praėjus trims dienoms po vėžinio naviko pašalinimo operacijos atlikti tyrimai rodo, kad Leono XIV būklė „nuolat gerėja“, penktadienį pranešė Vatikanas, remdamasis 71-erių pontifiko gydytojais.
„Šį rytą Šventajam Tėvui buvo atlikti kraujo tyrimai ir krūtinės ląstos rentgenograma, kurie patvirtino nuolatinį bendros būklės gerėjimą“, – sakoma pranešime.
Dabar popiežius „visiškai savarankiškai“ vykdo „įprastą kasdienę veiklą“, pridūrė Vatikanas.
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