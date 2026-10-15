Popiežiui nustačius vėžį – naujausia žinia apie jo būklę ir kas laukia toliau

71 metų popiežiui, vadovaujančiam 1,4 mlrd. pasaulio katalikų, antradienį buvo pašalinta dalis plaučio. Šiuo metu jam atliekami papildomi tyrimai, siekiant nustatyti, ar organizme nebeliko vėžio, ar reikės tolesnio gydymo.
Popiežiui nustatytas plaučių vėžys
Kol kas Čikagoje gimęs pontifikas turėtų dar bent kelias dienas sveikti Romos Džemelio ligoninėje.
Ketvirtadienį Vatikano paskelbtame pranešime popiežiaus gydytojai nurodė, kad krūtinės ląstos rentgeno tyrimas „parodė, jog operuotas plautis gerai gyja“.
„Pooperacinis laikotarpis vyksta taip, kaip tikėtasi“, – teigė jie.
Vienas Vatikano šaltinis sakė, kad popiežiaus, išskyrus kelis jo aplinkos žmones, niekas nelankė ir jis ligoninėje jau galėjo šiek tiek padirbėti.
Tačiau ekspertai mano, kad netikėta diagnozė kai kuriais aspektais iš esmės pakeis jo pontifikatą.
„Liga tampa lūžio tašku pontifikate – ji arba paspartina jo eigą, arba susilpnina jo galią“, – ketvirtadienį dienraštyje „La Stampa“ rašė Vatikano reikalų apžvalgininkas Giacomo Galeazzi.
Prancūzijos laikraščio „La Croix“ korespondentas Vatikane Mikaelis Corre AFP sakė, kad pasikeitė visuomenės požiūris į Leoną XIV.
„Niekas nesitikėjo, kad taip greitai vėl teks laukti medicininio pobūdžio naujienų – juolab kalbant apie šį popiežių, kuriam tuo metu, kai buvo išrinktas per konklavą, buvo 69 metai“, – sakė jis.
Kai Leono XIV pirmtakas popiežius Pranciškus 2025 m. pradžioje daugiau kaip penkias savaites praleido ligoninėje, Vatikanas pradėjo reguliariai skelbti medicininius pranešimus, kuriuose išsamiai informuodavo apie jo gydymą ir kritinius epizodus, kai popiežiaus gyvybei grėsė pavojus.
2025 m. gegužę išrinktas teniso entuziastas ir reguliariai sporto salėje besilankantis Leonas XIV tapo jauniausiu Katalikų Bažnyčios vadovu nuo Jono Pauliaus II išrinkimo beveik prieš 40 metų.
„Jis buvo „sportiškasis popiežius“, kuris taip pat pasirodė esąs didelis keliautojas, – sakė M. Corre. – Jis galbūt toks ir liks, tačiau nuo šiol bus ir popiežius, kurio sveikata nuolat atidžiai stebima.“
Popiežius atsargus
Leonas XIV atšaukė visas savo audiencijas iki spalio 20 d., o jo artimiausių kelionių planai lieka neaiškūs, taip pat ir lapkričio 6–17 d. numatytas daug jėgų pareikalausiantis vizitas Urugvajuje, Argentinoje ir Peru.
Tikimasi, kad iš pradžių popiežiaus darbotvarkė bus ne tokia intensyvi ir jis rečiau dalyvaus viešuose renginiuose.
„Manau, kad jis norės kuo greičiau grįžti prie įprastos veiklos ir stengsis padaryti kuo daugiau“, – sakė JAV Vatikano ekspertė Elise Ann Allen, parašiusi popiežiaus biografiją.
„Tačiau jis taip pat yra labai atsargus. Leonas supranta savo galimybių ribas ir jų paisys“, – AFP sakė ji.
Pirmasis pasaulyje popiežius iš JAV pamažu įtvirtino savo vadovavimo Bažnyčiai stilių, pasisakydamas kai kuriais aktualiausiais pasaulio klausimais – nuo konfliktų iki dirbtinio intelekto.
Jis taip pat parodė nebijantis kritikuoti pasaulio lyderių ar gintis nuo JAV prezidento Donaldo Trumpo išpuolių.
„Nepamatysime jo keičiant savo stilių“, – sakė E. A. Allen.
„Tokie gąsdinantys įvykiai padeda aiškiau suvokti, kas iš tiesų svarbu, – pridūrė ji. – Manau, kad jis bus dar ryžtingesnis.“
Popiežiaus prioritetų pasikeitimas
Kai kurie Vatikano užkulisius pažįstantys asmenys mano, kad Leono XIV liga gali „pakeisti jo prioritetus“ – tai reiškia, kad jis galbūt mažiau keliaus ir daugiau dėmesio skirs paskyrimams į pareigas, sakė M. Corre.
Bet kuriuo atveju netrukus laukiama kelių paskyrimų.
Leonas XIV dar nepaskyrė nė vieno naujo kardinolo. Šie raudonas kepuraites dėvintys aukšti Bažnyčios dvasininkai dalyvaus konklavoje, kurioje bus renkamas jo įpėdinis.
Penkių Vatikano dikasterijų – administracinių padalinių – vadovai taip pat jau sulaukė pensinio amžiaus, tačiau jų įpėdiniai dar nepaskirti.
Leonas XIV paveldėjo susiskaldžiusią Bažnyčią, kurioje liberalios ir konservatyvios stovyklos nesutarė dar valdant jo pirmtakui Pranciškui.
Nors Leonui tenka užduotis įveikti šį susipriešinimą, kai kurie Vatikano atstovai tikisi, kad liga paskatins jį artimus Pranciškaus sąjungininkus svarbiausiose dikasterijose pakeisti konservatyvesniais asmenimis, sakė M. Corre.
Kiti tikisi, kad popiežius verčiau toliau aktyviai tęs diplomatines pastangas, kurios jau „suteikė daug stabilumo“, teigė E. A. Allen.
„Manau, kad ši sveikatos krizė dar labiau sumažino tuos nesutarimus“, – sakė ji.
„Ji labai stipriai suvienijo Katalikų Bažnyčią palaikant popiežių Leoną“, – pridūrė ekspertė.
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