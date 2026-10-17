Dėl Popiežiaus Leono XIV sveikatos – naujausia gydytojų žinia

„Atsižvelgiant į kraujo tyrimus, šį rytą atliktą krūtinės ląstos rentgeno nuotrauką ir įvertinus klinikinį vaizdą, Šventasis Tėvas gali būti išrašytas“, – Vatikano paskelbtame pranešime rašė gydytojai Luigi Carbone ir Stefano Margaritora.
Popiežius Leonas XIV išleidžiamas iš ligoninės praėjus keturioms dienoms po plaučių vėžio operacijos. 71-erių pontifikui buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė skiltis, kai gydytojai aptiko įtartiną mazgą. Operacija patvirtino, kad jis sirgo adenokarcinoma – dažniausiai pasitaikančia plaučių vėžio forma.
Sekmadienį Leonas XIV Vatikane suteiks tradicinį palaiminimą iš lango, išeinančio į Šv. Petro aikštę – praėjus savaitei po to, kai miniai pranešė, kad jo plautyje aptiktas mazgelis.
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