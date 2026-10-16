Žinia iš Vatikano: popiežius kalbėjosi su Putinu – štai ką aptarė

„Pokalbio metu Šventasis Tėvas išreiškė gilų susirūpinimą dėl sunkios humanitarinės padėties Oleškų mieste, Chersono srityje, ir paragino nutraukti ugnį, kad būtų galima pristatyti maistą ir medicininę pagalbą bei užtikrinti savanorišką ir saugią civilių gyventojų evakuaciją“, – teigiama pareiškime.
Popiežius kalbėjosi su Putinu
„Galiausiai Šventasis Tėvas dar kartą patvirtino Šventojo Sosto įsipareigojimą skatinti dialogą ir taiką“, – priduriama jame.
Kremlius skelbia, kad V. Putinas palinkėjo popiežiui sveikatos.
Popiežius šiuo metu sveiksta po plaučių operacijos. Jam buvo nustatytas plaučių vėžys.
V. Putinas tuo pačiu metu toliau tęsia kruviną agresiją prieš Ukrainą.
Pasak Chersono srities karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, Rusijos pajėgos Oleškuose laiko įkaitais apie 2 tūkst. žmonių, tarp jų – beveik 50 vaikų. Jie priversti išgyventi be maisto, elektros ir vandens.
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