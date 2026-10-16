Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Žinia iš Vatikano: popiežius kalbėjosi su Putinu – štai ką aptarė

2026-10-16 18:49 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-16 18:49
Pridėkite kaip šaltinį Google

Popiežius Leonas XIV penktadienį kalbėjosi telefonu su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, skelbia „Vatican News“.

Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Popiežius Leonas XIV penktadienį kalbėjosi telefonu su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu, skelbia „Vatican News“.

REKLAMA
1

„Pokalbio metu Šventasis Tėvas išreiškė gilų susirūpinimą dėl sunkios humanitarinės padėties Oleškų mieste, Chersono srityje, ir paragino nutraukti ugnį, kad būtų galima pristatyti maistą ir medicininę pagalbą bei užtikrinti savanorišką ir saugią civilių gyventojų evakuaciją“, – teigiama pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Popiežius kalbėjosi su Putinu

„Galiausiai Šventasis Tėvas dar kartą patvirtino Šventojo Sosto įsipareigojimą skatinti dialogą ir taiką“, – priduriama jame.

REKLAMA
REKLAMA

Kremlius skelbia, kad V. Putinas palinkėjo popiežiui sveikatos.

Popiežius šiuo metu sveiksta po plaučių operacijos. Jam buvo nustatytas plaučių vėžys.

V. Putinas tuo pačiu metu toliau tęsia kruviną agresiją prieš Ukrainą.

Pasak Chersono srities karinės administracijos vadovo Oleksandro Prokudino, Rusijos pajėgos Oleškuose laiko įkaitais apie 2 tūkst. žmonių, tarp jų – beveik 50 vaikų. Jie priversti išgyventi be maisto, elektros ir vandens.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų