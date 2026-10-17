Kepenų vėžį gali išduoti šis simptomas – nenumokite ranka

Apie kepenų ligas laidoje „Sveikatos DNR“ kalbėjo Santaros klinikų abdominalinės chirurgijos gydytojas Mindaugas Kvietkauskas.
Kepenų vėžio simptomai
Pasak gydytojo, papildų vartojimas neatsakingai ir nesaikingai gali lydėti įvairių kepenų ligų link. Šiuo metu yra išpopuliarėję keratino papildai plaukams ir nagams, tačiau per didelis jų kiekis lemia vizitą pas daktarą.
Chirurgas taip pat papasakojo apie ciberžolės vartojimo pasekmes – šis preparatas yra žinomas kaip antioksidacines savybes turintis papildas, tačiau kai žmonės nepasidomėję vartoja jo per daug, gali prireikti net kepenų transplantacijos. Kelių papildų vartojimas gali lemti, kad vienas papildas padidina kito įsisavinimą ir taip susidaro medžiagos perteklius organizme.
„Esmė yra kiekis, kiek mes jo vartojame. Papilduose, kai perkame tabletes kažkokias, tas kiekis paprastai būna gerokai kartų viršijantis viską, ką mes galėtume natūraliai gauti su maistu“, – perspėja gydytojas M. Kvietkauskas.
Laidos svečias atskleidė, kad kepenų vėžio simptomai nėra labai pastebimi, nes šis vėžys vystosi lėtai ir simptomai atsiranda jau vėlesnėse stadijose. Kai vėžys pasiekia 5–10 cm, tada aktyvuojami skausmo receptoriai. Kadangi kepenyse yra įvairūs tulžies latakai, kartais gali nenutekėti tulžis, nes latakas yra spaudžiamas kepenų darinio ir gali kilti uždegimai dėl nusistovėjimo.
Priklausomai nuo vėžio vietos kepenyse, simptomai gali atsirasti, kai spaudžiami kiti organai. Pavyzdžiui: skrandis spaudžiamas, ne tiek daug maisto gali tilpti ir žmogus greičiau pajaučia pilnumo jausmą. Nors simptomai nėra specifiniai, reiktų stebėti, jei skausmas nesiliauja.
„Tie simptomai nėra specifiniai, kam nepaskauda pilvo. Bet jeigu skauda mėnesį tą pilvą, nuolat, tai reikia ieškoti priežasčių“, – sako chirurgas.
Kepenų atsistatymas – tiesa ar mitas?
Kepenys yra vienas iš tų organų, be kurių žmogus negali gyventi. Tačiau, šis organas gali pats regeneruotis ir, kaip pašnekovas sakė, gydytojai su tuo „žaidžia“. Prieš didesnes operacijas, chirurgai apsiskaičiuoja, kiek jie gali išpjauti pažeistų kepenų, kad sveikoji dalis dar galėtų atsistatyti ir neišsivystytų kepenų nepakankamumas.
Pasak pašnekovo, jei kepenys yra sveikos, jų galima pašalinti net 75 procentus ir kepenys ilgainiui vis vien išdidės, atsistatys.
„Kartais atliekame kelių etapų operacijas. Mes pirmos operacijos metu nešaliname to darinio, mes tik perrišame tam tikras kraujagysles tam, kad skatintume likutinių kepenų padidėjimą. Tada po kelių savaičių mes pašaliname tą darinį. Mes galime tuo manipuliuoti ir tai yra unikalus dalykas“, – pasakoja M. Kvietkauskas.
Tačiau kepenys ne visada yra pajėgios savaime atsistatyti. Tam tikros lėtinės ligos pažeidžia kepenis ir jos jau nebeturi resursų atsistatyti. Buvęs hepatitas, kepenų suriebėjimas ir ypač kepenų cirozė pažeidžia kepenis iki kritinės ribos. Kepenų cirozė – tai liga, kai normalų kepenų audinį pakeičia randai ir tokios kepenys neturi kaip regeneruotis.
„Mes su kepenimis galime labai daug padaryti iki tam tikros ribos“, – sako M. Kvietkauskas.
Visą pokalbį žiūrėkite straipsnio pradžioje.
„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Tekstą parengė tv3.lt praktikantė Aira Švagždytė.