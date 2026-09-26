„Taip niekada nebus“: specialistė sugriovė mitą, dėl kurio moterys vis dar vengia svarmenų

Laidoje „Sveikatos DNR“ apsilankiusi Medicinos diagnostikos ir gydymo centro „Hila“ kineziterapeutė Gerda Markevičiūtė ragino atsikratyti šių nepagrįstų baimių ir paaiškino, kodėl moterys fiziologiškai nepavirs kultūristais.
„Girdimos tokios frazės: „Aš nenoriu būti kaip vyras. Mano raumenys bus dideli.“ Tai tikrai griaunu mitą apie tą kultūrizmą, kaip sakant, mes neužsiauginsime raumenų, didesnių už vyrus. Taip niekada nebus, jeigu jūs sportuosite normaliai su tinkamais svoriais“, – užtikrino specialistė.
Kineziterapeutė paaiškino pagrindinį fiziologinį skirtumą tarp lytinių hormonų, kuris užkerta kelią staigiam moterų raumenų augimui.
„Pirmas dalykas, kuo mes skiriamės fiziologiškai vyras ir moteris – tas skirtumas yra testosteronas. Hormonas, kuris yra pas vyrus, jo yra daug ir vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl jie taip greitai gali pakeisti savo kūno formas, atrodo, ir labai daug nedarant“, – pasakojo ji.
Apsauga nuo traumų ir osteoporozės
G. Markevičiūtė akcentavo, kad jėgos treniruotės svarbios ne tik estetikai ar raumenims, bet ir kaulų sistemai. Ypač tai tampa aktualu vyresniame amžiuje, kai išauga kaulų retėjimo ir lūžių rizika.
„Darbas su svoriais atsiliepia visiems žmonėms, ypatingai vyresniame amžiuje – 50 metų ir daugiau. Nes atsiranda kaulų retėjimas – osteoporozė. Tai būtent darbas su svoriu ir integravimas to svorio į mūsų kasdieninį sportą prisideda prie kaulinio mineralinio tankio mažėjimo prevencijos, taip pat traumų rizikų prevencijos“, – teigė G. Markevičiūtė.
Specialistės teigimu, laiku neužsiauginus pakankamos raumenų masės ir nusilpus kūnui, traumų pasekmės vyresniame amžiuje gali būti itin skaudžios, todėl rūpintis jėga bei raumenų tonusu reiktų pradėti kuo ankstyvesniame amžiuje.
Daugiau patarimų šia tema sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
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