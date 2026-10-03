Ar šiomis ligomis užsikrėsti įmanoma vos prisilietus? Specialistas įspėja apie absurdišką įsitikinimą

Apie tai, kaip iš tiesų plinta šios infekcijos ir su kokiais nepagrįstais įsitikinimais vis dar susiduria gyventojai, laidoje „Sveikatos DNR“ pasakojo asociacijos „Demetra“ konsultantas Kęstutis Rudaitis.
K. Rudaitis atsakė į dažnai pasitaikantį klausimą, ar infekcija galima užsikrėsti per kasdienius daiktus ar palietus maistą.
„Šios infekcijos neplinta buitiniu kontaktiniu būdu: ar per maistą, ar liečiant daiktus. Norint užsikrėsti lytiškai plintančia infekcija, reikia turėti lytinių santykių“, – pabrėžė specialistas.
Konsultantas paaiškino, kad pati ligų kategorija aiškiai apibrėžia jų perdavimo pobūdį.
„Dėl to jos ir vadinamos lytiškai plintančios infekcijos, kad tai yra per lytėjimą perduodamos infekcijos. Vadinasi, bet kokių lytinių santykių metu galima užsikrėsti kažkokia lytiškai plintančia infekcija, tiktai ne visomis vienodai“, – sakė K. Rudaitis.
Kokie yra kiti perdavimo būdai?
Nors buitinis kontaktas per puodelius, šaukštus ar paprastą prisilietimą yra visiškai saugus, K. Rudaitis atkreipė dėmesį į kitą itin svarbų aspektą – infekcijų perdavimą iš motinos vaikui.
„Sifilis gali būti perduodamas, gonorėja gali būti perduodama, bet vis tiek gimdymas vyksta per lytinius takus ir tai yra lytėjimasis. Taip pat virusai, kai kurie lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjai, gali pereiti nėštumo metu vaisiui dar nėštumo metu, nebūtinai per patį gimdymą“, – paaiškino pašnekovas.
Specialistas dar kartą patikino, kad kasdienėje aplinkoje baimintis nėra ko.
„Negalima per puodelius, šaukštus ar liečiant – per tokį kasdieninį buitinį kontaktą tai neperduodama“, – akcentavo „Demetros“ konsultantas.
Daugiau patarimų šia tema sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
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