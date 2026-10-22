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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„LTG Cargo“ turės atlyginti bent 23 tūkst. eurų Latvijos įmonei

2026-10-22 07:28 / šaltinis: BNS
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2026-10-22 07:28
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Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) krovinių gabenimo bendrovė „LTG Cargo“ turės atlyginti mažiausiai 23 tūkst. eurų nuostolių Latvijos įmonei „Uznemums“ už nutrauktą sutartį dėl vagonų ašių pardavimo latviams.

Bėgiai (nuotr. bendrovės)

Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) krovinių gabenimo bendrovė „LTG Cargo“ turės atlyginti mažiausiai 23 tūkst. eurų nuostolių Latvijos įmonei „Uznemums“ už nutrauktą sutartį dėl vagonų ašių pardavimo latviams.

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Vilniaus apygardos teismas spalio 19 dieną iš dalies patenkino Latvijos įmonės skundą ir priteisė jai iš „LTG Cargo“ 22,8 tūkst. eurų nuostolių atlyginimą ir 6 proc. palūkanų.

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„Dėl sutarties nutraukimo ieškovė („Uznemums“ – BNS) patyrė nuostolius, kurie pasireiškė realiomis išlaidomis, patirtomis vykdant sutartį ir rengiantis turto perėmimui“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.

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Kaip rašė BNS, „LTG Cargo“ pernai spalį pasirašė 53,6 tūkst. eurų (su PVM) vertės sutartį su Latvijos įmone dėl 674 vagonų ašių pardavimo. Tačiau vėliau „LTG Cargo“ nutarė, kad ašys bus reikalingos jos veiklai, todėl sutartį nutraukė.

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Anot nutarties, „Uznemums“ teismo prašė pripažinti sutarties nutraukimą neteisėtu, įpareigoti „LTG Cargo“ vykdyti sutartį bei atlyginti 22,8 tūkst. eurų  nuostolių, arba „LTG Cargo“ įrodžius, kad sutarties vykdymas natūra yra negalimas, priteisti 112,8 tūkst. eurų nuostolių su palūkanomis.

Kaip teismui aiškino Latvijos įmonė, ašių pervežimui ji buvo pasamdžiusi transportą, darbuotojai jau buvo išvykę į Lietuvą, todėl ji patyrė tiesioginių nuostolių – buvo priskaičiuotos baudos už neįvykdytus įsipareigojimus, atšauktus reisus.

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„Uznemums“ teigimu, sutartis nutraukta neteisėtai, o prieš paskelbdama aukcioną ir pasirašydama sutartį „LTG Cargo“ turėjo būti galutinai apsisprendusi dėl savo valios parduoti ašis.

Dar daugiau nuostolių Latvijos įmonė teigė patyrusi dėl negautų pajamų, negalėdama įvykdyti įsipareigojimų savo klientei, kuriai turėjo parduoti įsigytas ašis.

Tuo metu „LTG Cargo“ aiškino, kad „Uznemums“ sutartį su kliente dėl ašių sudarė dar nesusitarusi su „LTG Cargo“ dėl jų priėmimo, todėl Latvijos įmonės  įsipareigojimai savo klientų atžvilgiu yra jos rizika.

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Teismas konstatavo, kad „LTG Cargo“ sutartį nutraukė dėl objektyvių priežasčių – turtas buvo reikalingas jos veiklai, tačiau Latvijos įmonė dėl to patyrė tiesioginių nuostolių, kurie turi būti atlyginti.

Dėl prašymo priteisti dar 112,8 tūkst. eurų negautų pajamų teismas pažymėjo, kad nustačius, jog „LTG Cargo“ pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė sutartį, „Uznemums“ neturi teisės į šių nuostolių atlyginimą.

indeliai.lt

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