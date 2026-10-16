Prancūzijoje mikroautobusas rėžėsi į traukinį: sužeista 19 žmonių

Penki žmonės patyrė sunkių sužalojimų, tačiau pavojaus niekieno gyvybei nėra, pranešime teigė vietos prefektas.
Mikroautobusu važiavo įvairių tautybių sunkvežimių vairuotojai, ketinę vykti traukiniu „LeShuttle“, kuriuo per tunelį gabenamos transporto priemonės ir jų keleiviai.
Teritorija aplink įvažiavimą į tunelį ketvirtadienio vakarą buvo atitverta, įvykio vietoje budėjo sraigtasparnis ir kelios gelbėjimo tarnybų mašinos, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentai.
Pradėtas tyrimas dėl įtariamo netyčinio sveikatos sutrikdymo, AFP nurodė Pajūrio Bulonės prokuratūra.
Įprastas eismas jau atnaujintas
Kalė prefekto pavaduotoja Agathe Cury spaudos konferencijoje sakė, kad krovinių eismas nesutriko, tačiau bendrovės „Getlink“ keleivinių maršrutinių traukinių eismas buvo sustabdytas valandai, kol pagalbos tarnybos teikė pagalbą nukentėjusiesiems.
Ji nurodė, kad įprastas eismas jau atnaujintas.
Keleivinių traukinių operatorė „Eurostar“ pranešė, kad jos teikiamoms paslaugoms šis incidentas įtakos neturėjo.
50 kilometrų ilgio Lamanšo tunelis yra ilgiausia tokio pobūdžio infrastruktūra pasaulyje.
Jis nuo 1994-ųjų jungia Kokelį šiaurės Prancūzijoje ir Folkstoną Anglijoje.
Bendrovės „Getlink“ valdomu tuneliu kasdien važiuoja keli šimtai traukinių.
„Getlink“ valdo „Le Shuttle“ traukinius, kuriais tarp Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės (JK) gabenamos transporto priemonės, taip pat teikia krovinių vežimo geležinkeliais paslaugas.
Savo interneto svetainėje bendrovė nurodo kasmet pervežanti apie 2,2 mln. automobilių ir 8 mln. keleivių.
Atskirai pranešta, kad dešimtmečius keleivių pervežimų geležinkeliu per Lamanšo sąsiaurį monopolį turinti „Eurostar“ 2025 metais pervežė 11,8 mln. keleivių.
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