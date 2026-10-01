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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvoje pradės kursuoti nauji traukiniai, tačiau kelionės kurį laiką truks ilgiau

2026-10-01 10:41 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-01 10:41
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Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujaisiais   šveicariškais „Stadler Flirt“ traukiniais.

Kelionės naujaisiais „Stadler“ traukiniais – nuo spalio 22 dienos (nuotr. ltg)

Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) keleivių vežimo bendrovė „LTG Link“ spalio 22 dieną pradės vežti keleivius naujaisiais   šveicariškais „Stadler Flirt“ traukiniais.

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Jie pirmiausia kursuos maršrutu Vilnius–Kaunas ir laikinai, kol rudens antroje pusėje bus galutinai elektrifikuota visa Vilniaus–Klaipėdos linija – tarp Vilniaus ir Trakų. 

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„Po daugelio metų keleivinių traukinių parkas pagaliau atsinaujina iš esmės (...). Nauji traukiniai reiškia visiškai naują kelionių kokybę – kur kas daugiau komforto, patogumo ir šiuolaikiškumo“, – pranešime sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

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„Šis projektas priartina mus prie strateginio tikslo tapti Lietuvos susisiekimo sistemos stuburu. Modernus parkas leidžia keleiviams pasiūlyti aukštesnės kokybės ir patogesnes keliones“, – sako LTG grupės laikinasis vadovas Arūnas Rumskas.  

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Kelionės naujaisiais „Stadler“ traukiniais – nuo spalio 22 dienos

Pasak pranešimo, pirmųjų Vilniaus–Kauno maršruto kelionių trukmė bus ilgesnė nei įprastai dėl kontaktinio tinklo kapitalinio remonto, kuris užtikrins sklandesnes keliones vienoje intensyviausių šalies geležinkelio atkarpų.  

Planuojama, kad metų pabaigoje didžiąją dalį tarp Vilniaus ir Klaipėdos važiuojančių traukinių bus naujieji „Stadler“ riedmenys.  

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Tuo metu baterinius riedmenis planuojama pradėti naudoti gruodį – naujieji traukiniai išriedės į maršrutus Kaunas–Šiauliai ir Radviliškis–Klaipėda, o gruodžio antroje pusėje – ir Vilnius–Varėna (Marcinkonys).  

Tuo metu maršrutu Vilnius–Turmantas kursuojančius DR1A tipo traukinius pamažu pakeis naujesni ir modernesni „Pesa“ riedmenys.  

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Į Lietuvą jau atvyko 13 iš 15-kos užsakytų naujų „Stadler Flirt“ traukinių – septyni elektriniai ir šeši bateriniai, galintys kursuoti ir neelektrifikuotuose ruožuose. Riedmenys nuo tada testuojami ir ruošiami kelionių pradžiai. Elektriniuose įrengta 200, o bateriniuose – 128 sėdimos vietos.

Kaip rašė BNS, pagal 2023 metų birželį pasirašytą 226,5 mln. eurų vertės sutartį Šveicarijos traukinių gamybos koncerno „Stadler Rail“ antrinė įmonė Lenkijoje „Stadler Polska“ įsipareigojo pagaminti devynis elektrinius bei šešis baterinius traukinius, iki 2037 metų užtikrinti techninę pagalbą, jų priežiūrą ir atsarginių dalių tiekimą.

indeliai.lt

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