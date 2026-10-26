Tragedija Vokietijoje: greitasis traukinys mirtinai partrenkė geležinkelio darbuotoją

Vokietijos geležinkelių bendrovės „Deutsche Bahn“ valdomame geležinkelio ruože dirbo šeši darbuotojai, kai du iš jų partrenkė greitasis traukinys „Intercity Express“ (ICE).
Žuvo vyras
Gelbėtojai įvykio vietoje konstatavo vieno darbuotojo mirtį.
Kitas darbuotojas buvo sunkiai sužeistas. Jis automobilinėmis kopėčiomis buvo iškeltas iš geležinkelio bėgių zonos ir nuvežtas į ligoninę.
Maždaug dvi valandas trukusios gelbėjimo operacijos metu įvykio vietoje taip pat buvo skubią dvasinę pagalbą teikiantys kapelionai ir policijos sraigtasparnis.
Nelaimės aplinkybės kol kas neaiškios, vyksta tyrimas.
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