Pavojingas incidentas: kruizinis laivas su tūkstančiais žmonių rėžėsi į konteinerinį laivą

Kruizų organizatorė „TUI Cruises“ patvirtino, kad jos laivas „Mein Schiff 3“ pateko į incidentą, tačiau nurodė, kad jis susidūrė tik su vienu konteineriniu laivu.
Policija iš pradžių pranešė apie dviejų laivų susidūrimą, tačiau vėliau patikslino, kad incidente dalyvavo trys laivai.
Bendrovės „TUI Cruises“ duomenimis, incidento metu kruiziniame laive buvo 2 428 keleiviai ir 922 įgulos nariai. Pranešimų apie sužeistuosius negauta.
Po incidento laivas grįžo prie krantinės, kur specialistai vertina padarytą žalą. Bendrovės atstovė spaudai nurodė, kad keleiviams leidžiama likti laive.
„Daugiau informacijos pateiksime, kai tik turėsime patikimų duomenų“, – pranešė „TUI Cruises“.
Susidūrimą nufilmavo liudininkas
Vieno šio įvykio liudininko vaizdo įraše, kurio autentiškumą patvirtino naujienų agentūra dpa, matyti, kaip kruizinis laivas, lydimas vilkikų, per bangas išplaukia iš uosto.
Įraše matyti, kaip kruizinis laivas vis labiau artėja prie šalia uosto krantinės prišvartuoto konteinerinio laivo ir galiausiai į jį atsitrenkia. Po susidūrimo matyti nuolaužos, taip pat kruiziniam laivui „Mein Schiff 3“ ir jo gelbėjimosi valtims padaryta žala.
Vietos laikraštis „Nordsee-Zeitung“ pranešė, kad per susidūrimą konteinerinio laivo šone atsivėrė maždaug 10 metrų ilgio skylė.
Visas padarytos žalos mastas kol kas neaiškus.
Incidento priežastis tiria policija
Policijos teigimu, susidūrimo priežastis dar nenustatyta. Vandenų policija pradėjo tyrimą, o jos pareigūnai sekmadienio vėlų vakarą atvyko į įvykio vietą. Daugiau informacijos iš valdžios institucijų tikimasi sulaukti pirmadienį.
Bendrovės „TUI Cruises“ duomenimis, „Mein Schiff 3“ gali plukdyti 2 506 keleivius. Laive yra devyni restoranai ir bistro, 15 barų ir poilsio zonų bei medicinos centras, kuriame dirba gydytojai ir kvalifikuoti medicinos darbuotojai.
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