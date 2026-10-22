Vokietijoje sulaikytas Rusijos šnipas: rinko duomenis apie Lietuvai skirtą brigadą

Pirmasis apie sulaikymą pranešęs leidinys „Der Spiegel“ teigia, kad sulaikytąjį domino Bundesvero brigada, kuri kitais metais turi būti dislokuota Lietuvoje.
Vokietijoje dėl įtariamo šnipinėjimo Rusijai apie brigadą Lietuvoje sulaikytas ukrainietis
Kaip pranešama, Eizenhiutenštate gyvenantis 53-ejų Vadymas Y. įtariamas rinkęs duomenis apie šarvuotosios technikos, šaudmenų ir sprogmenų gamybą, taip pat apie personalą bei karinius objektus rytiniame NATO flange.
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