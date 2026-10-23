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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

„Bloomberg“: Vokietija planuoja įsigyti tūkstančius raketų Rusijai atgrasyti

2026-10-23 21:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-23 21:01
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Vokietija planuoja iš Europos gamintojų įsigyti tūkstančius didelio nuotolio didelio tikslumo smogiamųjų raketų, kad papildytų savo arsenalą ginkluote, reikalinga Rusijai atgrasyti.

Vokietijos vėliava (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (27)

Vokietija planuoja iš Europos gamintojų įsigyti tūkstančius didelio nuotolio didelio tikslumo smogiamųjų raketų, kad papildytų savo arsenalą ginkluote, reikalinga Rusijai atgrasyti.

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Kaip pranešė su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai, Vokietijos gynybos ministerijos atstovai derasi su JAV ir Izraelio startuoliu „Covenant Industries“ dėl daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės sandorio – ketinama įsigyti tūkstančius antžeminio bazavimo sparnuotųjų raketų „Anthem“ su galinga kovine galvute.

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Bendrovė, šiemet Leipcige atidariusi gamyklą, neatskleidė konkrečių raketų „Anthem“ techninių charakteristikų, tačiau su jų kūrimo eiga susipažinę šaltiniai patikslino, kad raketų veikimo nuotolis viršija 2 tūkst. kilometrų.

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Tikimasi, kad pirmosios „Covenant“ sparnuotosios raketos nuo gamybos linijos nuriedės 2027 metų pradžioje, o iki tų pačių metų pabaigos kūrėjai Leipcigo gamykloje planuoja pagaminti 1 tūkst. raketų, pasitelkdami nepriklausomą visos Europos tiekimo grandinę.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Vokietija ruošiasi sudaryti sutartis dėl sparnuotųjų raketų įsigijimo

Bendrovė siekia iki 2028 metų pasiekti visą gamybos pajėgumą – 5 tūkst. raketų per metus.

Šaltinių teigimu, Vokietija taip pat derasi su Ukraina dėl bendros sparnuotosios raketos „Bars“ gamybos ir įsigijimo. Jos gamintojas neskelbiamas.

Be to, Vokietija rengiasi sudaryti sutartis dėl sparnuotųjų raketų „Ruta“ įsigijimo iš Nyderlandų bendrovės „Destinus SA“ ir itin didelio greičio raketų „HS1“ pirkimo iš Vokietijos ir Jungtinės Karalystės gynybos technologijų startuolio „Hypersonica“.

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