„Bloomberg“: Vokietija planuoja įsigyti tūkstančius raketų Rusijai atgrasyti

Kaip pranešė su situacija susipažinę „Bloomberg“ šaltiniai, Vokietijos gynybos ministerijos atstovai derasi su JAV ir Izraelio startuoliu „Covenant Industries“ dėl daugiau nei 1 mlrd. eurų vertės sandorio – ketinama įsigyti tūkstančius antžeminio bazavimo sparnuotųjų raketų „Anthem“ su galinga kovine galvute.
Bendrovė, šiemet Leipcige atidariusi gamyklą, neatskleidė konkrečių raketų „Anthem“ techninių charakteristikų, tačiau su jų kūrimo eiga susipažinę šaltiniai patikslino, kad raketų veikimo nuotolis viršija 2 tūkst. kilometrų.
Tikimasi, kad pirmosios „Covenant“ sparnuotosios raketos nuo gamybos linijos nuriedės 2027 metų pradžioje, o iki tų pačių metų pabaigos kūrėjai Leipcigo gamykloje planuoja pagaminti 1 tūkst. raketų, pasitelkdami nepriklausomą visos Europos tiekimo grandinę.
Vokietija ruošiasi sudaryti sutartis dėl sparnuotųjų raketų įsigijimo
Bendrovė siekia iki 2028 metų pasiekti visą gamybos pajėgumą – 5 tūkst. raketų per metus.
Šaltinių teigimu, Vokietija taip pat derasi su Ukraina dėl bendros sparnuotosios raketos „Bars“ gamybos ir įsigijimo. Jos gamintojas neskelbiamas.
Be to, Vokietija rengiasi sudaryti sutartis dėl sparnuotųjų raketų „Ruta“ įsigijimo iš Nyderlandų bendrovės „Destinus SA“ ir itin didelio greičio raketų „HS1“ pirkimo iš Vokietijos ir Jungtinės Karalystės gynybos technologijų startuolio „Hypersonica“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.