Giraitės ginkluotės gamykla pristatė pirmuosius surinktus automatinius šautuvus

„Norime, kad Lietuvos saugumo struktūros turėtų ne tik patikimą ginklą, bet ir galimybę jį aptarnauti čia, Lietuvoje. (...) Mūsų ilgalaikis tikslas – kad kuo daugiau pridėtines vertės liktų Lietuvoje, kad augtų mūsų inžinerinės kompetencijos“, – automatinių šautuvų pristatyme penktadienį kalbėjo GGG vadovas Mindaugas Kurauskas.
Finansų ministro Taurimo Valio teigimu, gynybos pramonės plėtra turėtų ne tik stiprinti šalies karinį saugumą, bet ir kurti ilgalaikę ekonominę vertę.
„Investicijos į gynybą turi stiprinti karinį saugumą ir kurti ilgalaikę ekonominę vertę. Siekiame, kad Lietuvoje daugėtų gynybos pramonei reikalingų technologinių žinių, specialistų ir gamybos pajėgumų. Tai padėtų stiprinti valstybės atsparumą“, – sakė ministras.
Teigiama, jog pradiniame etape bendrovė daugiausia dėmesio skirs darbuotojų mokymams, infrastruktūros parengimui ir surinktų šautuvų bandymams.
Vėliau planuojama plėtoti pramoninį ginklų surinkimą, remonto kompetencijas ir specialistų rengimą pagal Lietuvos gynybos bei saugumo institucijų poreikius.
Daugiau nei du dešimtmečius GGG gamina amuniciją Lietuvos gynybos reikmėms. Bendrovės produkcija eksportuojama į daugiau kaip 30 šalių.
Pastaraisiais metais įmonė investavo į kulkų gamybos ir kitą technologinę įrangą, taip pat pristatė antidroninį šovinį, skirtą naudoti su standartiniais NATO ginklais.