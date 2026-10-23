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Giraitės ginkluotės gamykla imsis Izraelio įmonės automatinių ginklų surinkimo

2026-10-23 13:30 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-23 13:30
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Giraitės ginkluotės gamykla imsis pasaulyje žinomos Izraelio šaunamųjų ginklų, jų komponentų gamybos bei sprendimų gynybos pramonei bendrovės „Emtan“ automatinių ginklų surinkimo – pirmieji 15 tokių ginklų penktadienį Kauno rajone oficialiai perduoti tarnyboms. 

Taurimas Valys (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (34)

Giraitės ginkluotės gamykla imsis pasaulyje žinomos Izraelio šaunamųjų ginklų, jų komponentų gamybos bei sprendimų gynybos pramonei bendrovės „Emtan“ automatinių ginklų surinkimo – pirmieji 15 tokių ginklų penktadienį Kauno rajone oficialiai perduoti tarnyboms. 

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Ginklus gamykla padovanojo Šaulių sąjungai ir Vidaus reikalų ministerijos struktūroms, dar kelis ketina padovanoti Krašto apsaugos ministerijai.

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Perduodant ginklus penktadienį atliktas demonstracinis šaudymas Viešojo saugumo tarnybos šaudykloje netoli Pelenių kaimo, pristatyta ginklų paskirtis bei pritaikymo galimybės.

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Kaip pristatyme kalbėjo  finansų ministras Taurimas Valys, nauja gamyklos veiklos kryptis Lietuvai sudaro galimybę „plėsti gynybos pajėgumus ir sustiprinti gynybos kompetencijas“.

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„Iki šiol Giraitės ginkluotės gamyklos daugiausia dėmesio skyrė šaudmenų gamybai. Pradėdama surinkti šautuvus bendrovė plačia savo veiklą“, – kalbėjo ministras.

Gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas sakė, kad bendradarbiavimas su „Emtan“ vyks etapais: pirmasis – personalo apmokymas, logistikos parengimas, antras – ginklų surinkimas Lietuvoje, trečias – šautuvų dalių gamyba.

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„Šiandien žengiame pirmą žingsnį, tačiau mūsų ambicija gerokai didesnė, – sakė gamyklos vadovas. – Lietuva turi būti ne tik ginklų pirkėja, Lietuva turi tapti ir jų gamintoja“.

Ateityje planuoja iki 60 proc. komponentų gaminti Lietuvoje 

Pasak M. Kurausko, Izraelio gamintoja „Emtan“ turi 50 metų patirties, veikia 50-yje valstybių, turi platų šautuvų ir duslintuvų asortimentą.

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„Pirmas etapas jau yra baigtas. Mes perėmėme iš jų žinias, surinkimo technologiją, atšaudymo technologiją, kaip reikia paruošti ginklus, kad juos galima būtų tiekti sukarintoms struktūroms. Antrame etape yra didelis „Emtan“ sandėlis, tai viskas priklausys nuo laimėtų tenderių (užsakymų – BNS)“, – žurnalistams sakė gamyklos vadovas.

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„Tai reiškia, kad detalės gali per savaitę atskristi į Karmėlavos oro uostą. (Užsakymą turi atlikti – BNS) viešųjų pirkimų laimėtojai, nes dažniausia ginklai yra perkami per viešuosius pirkimus“, – teigė jis.

Anot M. Kurausko, gamykla galėtų surinkti 1000–1500 automatinių ginklų per mėnesį, bet tam reikėtų papildomai apmokyti dar trijų žmonių komandą. Šiuo metu ginklus gamykloje juos surinkti apmokyti trys žmonės.

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„Ginklams neišleista dar nė vieno euro (...). Antram etapui investicijos yra skaičiuojamos iki 10 tūkst. eurų. Jeigu pasieksime masto ekonomiką, 1000–1500 (ginklų surinkimą – BNS), tada reikės iki 3 mln. eurų investicijos nusipirkti tam tikras stakles“, – kalbėjo gamyklos vadovas.

„Trečiame etape, kaip ir minėjau pristatymo metu, yra planuojama dalį komponentų gaminti ir Lietuvoje. (...) Turėtume pasiekti 60 proc. (ginklo dalių gamybą – BNS)“, – sakė M. Kurauskas.

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Pasak jo, gamykla šiuo metu gali surinkti keturių rūšių „Emtan“ automatinius ginklus.

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FOTOGALERIJA. Giraitės ginkluotės gamykloje surinktų automatinių ginklų pristatymas

Ginklo surinkimas užtrunka apie tris valandas 

Pasak Giratės ginkluotės gamyklos kokybės vadovo Aivaro Grigaliūno, su „Emtan“ bendradarbiaujama, nes jos specialistai yra vieni geriausių Europoje.

„Kaip žinote, Izraelio kariuomenė ir Izraelis apskritai yra stiprūs karinėje pramonėje. Specialistai Izraelyje yra pakankamai geri, galbūt vieni iš geriausių Europoje, todėl mes su jais ir dirbame“, – žurnalistams sakė A. Grigaliūnas.

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Jo teigimu, šiandien gavus užsakymą rytoj gamykla galėtų pradėti surinkti automatinius ginklus: „Vieną ginklą surinkti nuo varžtelio iki pilno ginklo užtrunka apie tris valandas.“

Tarp vienų pagrindinių tokių automatinių ginklų naudotojų jis įvardijo NATO pajėgas. Nuo kitur surenkamų „Emtan“ automatinių ginklų surinktieji Giraitės  gamykloje iš esmės nesiskiria.

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„Colt sistema yra plačiai naudojama NATO, nes tai yra NATO standartizuota sistema. Šią sistemą naudoja praktiškai visa NATO kariuomenė“, – kalbėjo A. Grigaliūnas.

„Gerai, kad nesiskiria (nuo kitur surinktų – BNS), nes kariui turėti kažkokį labai ekskliuzyvinį dalyką nėra gerai. Sugedus menkiausiai detaliai, jisai tampa nenaudingas. Visa mūsų NATO kariuomenė turi standartus, kuriais vadovaujasi. Tai reiškia, kad jeigu mano ginklas sulūžo, aš labai lengvai galiu gauti detalę, greitai susitvarkyt ir vėl karys yra mūšyje“, – pažymėjo jis.

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Kaip rašė BNS, vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse stato 36,4 mln. eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją, kurią Vyriausybė yra pripažinusi valstybei svarbiu projektu.

Numatoma, kad gamykla nuo 2028 metų pradžios padidins šaudmenų gamybą, o 2029 metais įsigijusi papildomų įrenginių ir įrengusi dar vieną liniją bei modernizavusi kokybės kontrolę, pajėgumus dar padvigubins.

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BNS rašė, kad bendrovė ruošiasi nuo 5,5 tūkst. iki 7,9 tūkst. kv. metrų išplėsti gamybos ir sandėliavimo patalpas, pastatyti naują pavojingų atliekų aikštelę. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti 2027 metų trečiąjį ketvirtį.

Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovą įrengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės šerdies formavimo presai, leidę gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas.

Birželį skelbta, kad gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius – bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją.

indeliai.lt

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