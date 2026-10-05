Užbaigti paskutiniai Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio elektrifikacijos bandymai

Keturias naktis vykusių bandymu metu patikrintas kontaktinio tinklo veikimas maksimaliais leidžiamais greičiais atkarpose nuo Radviliškio iki Kužių, nuo Kužių iki Telšių, nuo Telšių iki Kūlupėnų ir nuo Kūlupėnų iki Klaipėdos. Taip pat kiekvienoje atkarpoje buvo atlikti pakartotiniai važiavimai abiem kryptimis.
Bendrovės teigimu, šiais bandymais buvo sėkmingai užbaigta viso naujai elektrifikuoto geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos patikra.
„Atlikę bandymus pasiekėme elektrifikacijos projekto finišo tiesiąją. Sėkmingi rezultatai patvirtino, kad naujai įrengta infrastruktūra atitinka keliamus reikalavimus ir yra paruošta tarptautinei atitikčiai gauti. Tai dar vienas svarbus žingsnis kuriant modernesnį, tvaresnį ir konkurencingesnį Lietuvos geležinkelių tinklą“, – pranešime cituojamas „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas.
Dinaminių bandymų pabaiga žymi perėjimą į baigiamąją projekto stadiją. Šiuo metu vykdomos sertifikavimo procedūros, kurias užbaigus elektrifikuota linija Vilnius–Klaipėda galės būti naudojama reguliariam elektrinių traukinių eismui. Pasak bendrovės, tai atvers galimybę vienu populiariausių šalies maršrutų keleivius vežti naujaisiais elektriniais traukiniais „Stadler“, užtikrinant patogesnes ir aplinkai draugiškesnes keliones.
Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimo projektas apima 363 kilometrų geležinkelio ruožą, kuriame įrengta virš 900 kilometrų kontaktinio tinklo. Projektą sudaro trys etapai: Vilniaus geležinkelio mazgo elektrifikacija, ruožas Kaišiadorys–Radviliškis ir ruožas Radviliškis–Klaipėda. Baigus projektą, elektrifikuotų geležinkelių dalis Lietuvoje išaugs nuo 8 iki 28 proc.
Skaičiuojama, kad projektas leis kasmet sumažinti oro taršą apie 150 tūkst. tonų, o socialinė ir ekonominė nauda per visą eksploatacijos laikotarpį viršys 700 mln. eurų.