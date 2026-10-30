Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LTG baigė 493 mln. eurų vertės Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimą

2026-10-30 11:03 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 11:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

 „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) baigė beveik 500 mln. eurų vertės geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos elektrifikavimo projektą.

„LTG Infra“ atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos pasienio punkte

 „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) baigė beveik 500 mln. eurų vertės geležinkelio nuo Vilniaus iki Klaipėdos elektrifikavimo projektą.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„363 kilometrų ilgio ruožas yra elektrifikuotas, jis iš esmės užbaigia mūsų pagrindinio geležinkelio koridoriaus (...) elektrifikacijos iniciatyvą. Įgyvendinus šį projektą, iš esmės padidinome elektrifikuotų linijų skaičių Lietuvos teritorijoje iki beveik 30 proc. nuo 8 procentų“, – linijos elektrifikavimo pristatymo renginyje penktadienį sakė LTG Strategijos ir verslo vystymo direktorius Vytautas Radzevičius.

REKLAMA

„Tai yra didžiulis šuolis ir šiuo šuoliu mes tikrai sparčiai priartėjom prie Europos Sąjungos vidurkio – dar jo nepasiekėme, bet tikrai sparčiai priartėjome“, – pridūrė jis. 

V. Radzevičiaus teigimu, elektrinių traukinių ir lokomotyvų aptarnavimas ir remontas yra maždaug 30–40 proc. pigesnis nei dyzelinių: „Ekonominės naudos su šiuo projektu yra ir bus, ir galėsime visi tai pajusti – tiek LTG, tiek mūsų klientai, tiek visa valstybė.“

REKLAMA
REKLAMA

LTG infrastruktūros bendrovės „LTG Infra“ vadovas Vytis Žalimas teigė, kad 2028 metais Lietuvoje pradėjus važiuoti 17 elektrinių krovininių lokomotyvų, itin sumažės traukinių tarša.

„Projekto finalizavimu mes iki galo pakeitėme infrastruktūros DNR. Ir jau nuo 2028 metų, kai pasijungs ir lokomotyvai, mūsų operacijos ir klientų operacijos sumažins dyzelio vartojimą ženkliai. Šalis ir CO2 emisiją taupys, ir galės tuos pinigus investuoti“, – renginyje kalbėjo V. Žalimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Krovininius lokomotyvus už 115,7 mln. eurų LTG krovinių vežimo įmonė „LTG Cargo“ perka iš Šveicarijos bendrovės „Stadler Rail“ antrinės Ispanijos įmonės „Stadler Valencia“.

Nesutarimai su „Elecnor“ spręsti teismuose 

V. Žalimas elektrifikavimą pavadino vienu iš dviejų Lietuvos geležinkelių infrastruktūros „mega projektų“ – šalia milijardinės vertės europinės vėžės „Rail Baltica“ statybos.

REKLAMA

Vis dėlto, anot jo, buvo kilę nesutarimų su rangove – Ispanijos bendrove „Elecnor“: „Su rangovu mums gana sunkiai sekėsi vesti šitą projektą dėl išsiskiriančių nuomonių, dėl mūsų statybinės bazės, rangovo noro dirbti kitaip nei mes galime leisti.“ 

„LTG Infra“ vadovas tikino vykęs į Madridą derėtis su rangove „dėl projekto išjudinimo“ siekiant spėti elektrifikuoti liniją suplanuotais terminais ir lėšomis. Jo teigimu, ispanų bendrovė sutiko aiškintis teismuose.

REKLAMA

„Sutarėme tokį dalyką: nuomonės skiriasi, yra įstatymai, kurių reikia laikytis, tačiau turime atskirti du dalykus – projektą reikia padaryti, o dėl ko nesutariame, išsiaiškinsime teisme. Ir Ispanai sutiko eiti šiuo keliu“, – pasakojo V. Žalimas.

„Manau, ten įvyko tas lūžis, leidęs mums užbaigti šį etapą ir gauti leidimą eksploatuoti šią liniją“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

BNS anksčiau skelbė, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) spalį galutinai atmetė „Elecnor“ ir jos partnerės „Instalaciones Inabensa“ ieškinį, kuriuo įmonės reikalavo 5,22 mln. eurų padidinti elektrifikavimo darbų kainą bei pratęsti jų baigimo laiką.

„Elecnor“ ir „Instalaciones Inabensa“ teisme siekė pakeisti 2019 metais pasirašytos sutarties kainą ją padidinant 5,2 mln. eurų bei pratęsiant darbų terminą.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, vėliau iki 493 mln. eurų padidintos vertės Vilniaus–Klaipėdos geležinkelio elektrifikavimo projektas apima 363 kilometrų ruožą įrengiant 900 km ilgio kontaktinį tinklą. Jį įrengė Ispanijos bendrovė „Elecnor“ ir jos partnerė „Instalaciones Inabensa“.

Projektą sudarė trys dalys – Vilniaus geležinkelio mazgas, ruožai Kaišiadorys–Radviliškis ir Radviliškis–Klaipėda. 

Elektrifikuotas ruožas dabar driekiasi nuo Kenos geležinkelio stoties netoli sienos su Baltarusija iki Klaipėdos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų