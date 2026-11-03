Žiniasklaida: „Tilsta“ ir „LTG Infra“ susitarė dėl 149 mln. eurų vertės „Rail Baltica“ ruožo

Kaip skelbia „Verslo žinios“ (VŽ), Vilniaus apygardos teismas šalių susitarimą patvirtino spalio pabaigoje.
Anksčiau „Tilsta“ kreipėsi į teismą, reikalaudama įpareigoti „LTG Infrą“ patikrinti ir suderinti darbo projektą bei skirti 600 eurų baudą už kiekvieną uždelsimo dieną.
Rangovė teigė, kad dėl vėluojančio dokumentų derinimo negalėjo visu pajėgumu vykdyti darbų 149,4 mln. eurų vertės Kauno (Palemono)–Šveicarijos atkarpos antroje dalyje.
„Galime pasakyti tiek, kad užsakovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, todėl nebeliko ginčo objekto ir buvo pasirašyta taikos sutartis. Darbus jau esame pradėję tose vietose, kurioms turime suderintą ir patvirtintą darbo projektą“, – „Verslo žinioms“ teigė statybų bendrovės „Fegda“ generalinis direktorius Jonas Jablonskis.
Pridedama, jog teisme nagrinėjamas ir kitas „Tilstos“ ieškinys „LTG Infra“.
Įmonė reikalauja sumokėti 736,6 tūkst. eurų skolą ir 16 tūkst. eurų delspinigių už darbus Žeimių–Šėtos ruože.
Ginčų kyla ir dėl atliktų darbų kokybės. „LTG Infra“ yra nurodžiusi aptikusi išplovų bei kitų defektų „Fegdos“ ir „Tilstos“ įrengtuose ruožuose.
Savo ruožtu „Fegda“ teigia, kad Žeimių–Šėtos ruože nustatyti defektai atsirado dėl projektuotojų sprendinių, o ne rangos darbų kokybės.