LTG pigina krovinių vežimą vietos geležinkeliais, brangina Kaliningrado tranzitą

Išlaikant įkainių lygį ir supaprastinant kainodarą klientams „LTG Cargo“ pakeitė ir vadinamųjų tarifų knygų – dokumentų, kuriuose pateikiami baziniai įkainiai – struktūrą, ketvirtadienį pranešė LTG.
Anot pranešimo, sujungus anksčiau atskirose knygose numatytus maršrutus ir srautus per Klaipėdos uostą, siekiama išlaikyti esamą bendrą įkainių lygį.
„Dėl šio struktūrinio apjungimo kai kuriems maršrutams ar kroviniams, gabenamiems per Klaipėdos uostą, galimas nežymus atskirų įkainių pokytis, tačiau skaičiuojama, kad paslaugos verslams bendrai neturėtų brangti“, – teigiama pranešime.
Be to, keičiasi dalies specifinių papildomų paslaugų įkainiai, pavyzdžiui, krovinių saugojimas pigs apie 25 proc., o mobiliosios brigados darbai – brangs 20 procentų.
Pagrindinių papildomų paslaugų – riedmenų varymo, jų manevravimo, tranzito įforminimo ir atstovavimo muitinėje – įkainiai nesikeis.
Be to, nuo kitų metų pradžios „LTG Cargo“ svetainėje skelbs krovinių vežimo koeficientų suvestinę, apimančią ir nuolaidų sistemą – ji bus nuolat atnaujinama.
Kaip rašė BNS, rugpjūčio pabaigoje Susisiekimo ministerija, LTG ir verslo atstovai pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama didinti krovinių vežimo geležinkeliais apimtis ir užtikrinti prognozuojamus įkainius.
Ministras Juras Taminskas tuomet pareiškė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami.
LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas tuomet teigė, kad geležinkeliais gali būti pervežama dukart daugiau krovinių nei gabena šiuo metu – dabar bendrovė kasmet perveža apie 25 mln. tonų krovinių, kai galėtų 50–70 mln. tonų.
Nuo šių metų sausio 1 dienos „LTG Cargo“ padidino įkainius – jie taikomi 18 proc. krovinių srauto, o dalis lietuviškų krovinių dėl aukštų LTG grupės įkainių keliauja į Rygos uostą.
Klaipėdos uosto krovos įmonių vadovai praėjusių metų pabaigoje sakė, kad dėl to nukentės ne tik uosto įmonės, bet ir visas transporto bei logistikos sektorius. LTG