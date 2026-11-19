Kiekvienam kažkur skubančiam vairuotojui pažįstamas nemalonus vaizdas – lėtai dardantis ilgas prekinis traukinys. Prie užtvaro įstrigusiam ir į nesibaigiančią vagonų virtinę žiūrinčiam vairuotojui net kelios laukimo minutės gali atrodyti kaip amžinybė.
Tačiau praėjusį mėnesį skubėdami į kokį nors susitikimą Pietų Afrikos Šiaurės kyšulio ar Vakarų kyšulio provincijose galėjote įstrigti beveik ketvirčiui valandos, kol pro šalį pravažiuos milžiniškas traukinys.
Valstybinei logistikos bendrovei „Transnet“ priklausančios „Transnet Freight Rail“ (TFR) padalinio eksploatuojamas 7 602 metrų ilgio traukinys įveikė 782 km šalies rūdos eksporto geležinkelio linija ir kitą dieną pasiekė kasyklas Šiaurės kyšulio provincijoje.
Oficialaus rekordo patvirtinimo dar laukiama
Dabar bendrovė pretenduoja susigrąžinti ilgiausio pasaulyje traukinio titulą, kurį iš jos paveržė ir ketvirtį amžiaus turėjo Australijos bendrovė „BHP Iron Ore“, į 275 km kelionę per Vakarų Australiją paleidusi 7,35 km ilgio 682 vagonų traukinį.
TFR šiuo metu dėl oficialaus savo rekordo patvirtinimo derasi su Gineso pasaulio rekordų knygos (GWR) atstovais, naujienų agentūrai CNN sakė bendrovės atstovas. Tačiau pripažįstama, kad į rekordų registravimo organizaciją kreiptasi jau po traukinio kelionės, todėl įrodymai turės būti „išskirtinai svarūs“. GWR reikalauja, kad paraiškos būtų pateikiamos ir įvertinamos dar prieš mėginant pasiekti rekordą.
Vis dėlto, net jei naujas rekordas ir nebūtų oficialiai pripažintas, jis tikrai nebuvo pagrindinis šio bandymo tikslas.
„Nors pasaulio rekordas būtų reikšmingas laimėjimas, tikroji šio bandymo vertė – įgytos techninės žinios ir praktinės veiklos įžvalgos“, – pranešime spaudai sakė TFR vadovas Russell Baatjies.
„Šios pamokos prisidės prie tolesnio geležinkelių veiklos tobulinimo, skatins inovacijas ir ateityje stiprins mūsų krovinių vežimo geležinkeliais pajėgumus“, – pridūrė jis.
696 tušti vagonai ir 12 lokomotyvų
Pagrindinė šio bandymo pamoka ir iššūkis buvo tai, kaip surinkti ir eksploatuoti traukinį geležinkelių infrastruktūroje, kuri nėra pritaikyta sąstatui, dvigubai ilgesniam už įprastus, ir taip ilgiausius pasaulyje reguliariai eksploatuojamus prekinius traukinius, kuriuos sudaro 348 vagonai.
Per pastaruosius dešimtmečius vykstant technologijų pažangai, dideliems kroviniams vežti skirti prekiniai traukiniai visame pasaulyje darėsi vis ilgesni ir sunkesni. Tačiau, didėjant jų ilgiui, kyla klausimų dėl ilgalaikio eksploatavimo. 2025 m. atlikto tyrimo ataskaitoje aiškinama, kad didelės jėgos, veikiančios visą traukinio ilgį, ir nuolatinė vagonų bei lokomotyvų sąveika, kai jie vienas kitą stumia ir traukia, gali pažeisti tiek ratus, tiek bėgius.
Prieš sujungiant sąstatą kiekvienas vagonas buvo apžiūrėtas, patikrinti jo stabdžiai. Vagonai pagrindiniame geležinkelio kelyje buvo sujungti į tris grupes po 232, nes geležinkelio stotis buvo per maža, kad galėtų atlikti įprastą funkciją – juk traukinys yra beveik dvigubai ilgesnis už Niujorko Centrinį parką.
Nors įprastais šio maršruto traukiniais per vieną reisą galima gabenti 34,8 tūkst. tonų geležies rūdos, visi 696 bandomojo sąstato vagonai buvo tušti. Net be krovinio traukinys svėrė daugiau nei 15,8 tūkst. tonų, todėl ir taip sudėtingus išilgai sąstato veikiančių milžiniškų jėgų skaičiavimus atlikti buvo dar sunkiau.
Svarbiausias sprendimas buvo radijo ryšiu valdoma paskirstytoji traukos sistema. Pagal ją skirtingose traukinio vietose buvo išdėstyti 12 elektrinių ir dyzelinių-elektrinių lokomotyvų, kurių darbas buvo sinchronizuojamas radijo ryšiu. Ši technologija padėjo tolygiau paskirstyti traukos ir stabdymo jėgas visame sąstate, o ne sutelkti jas jo priekyje.
Geležinkelio linijoje yra 19 lygiagrečiai pagrindiniam keliui nutiestų kelių traukiniams prasilenkti. Kadangi šis sąstatas nė viename iš jų netilpo, įvairios komandos nuolat palaikė ryšį, kad galėtų saugiai koordinuoti signalizaciją, pervažas ir poveikį kitam eismui.
Nors pats traukinys kasdien naudojamas nebus, surinkti duomenys analizuojami siekiant nustatyti, ar tokį sąstatą būtų galima pasitelkti didelių veiklos sutrikimų arba kitų incidentų atveju.
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