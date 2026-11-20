V. Adamkų, savivaldybės komitete dirbančių valdančiųjų vertinimu, prasmingiau būtų pagerbti Druskininkuose įrengiant atminimo suoliuką. Vietos opozicijos atstovai tikino, kad abi iniciatyvos viena kitai neprieštarauja, ir kritikavo sprendimą neteikti savivaldybės tarybai kadenciją baigusio prezidento kandidatūros į garbės piliečius.
Už tai, kad V. Adamkaus kandidatūra į Druskininkų garbės piliečius būtų teikiama savivaldybės tarybai, balsavo vienas Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys, prieš – keturi.
Siūlymą V. Adamkui suteikti Druskininkų garbės piliečio vardą dar rugpjūčio pabaigoje pateikė opozicinės „Dešinės frakcijos“ atstovai Antanas Balkė, Konstantinas Rečkovas ir Gerardas Sokolovas. Iniciatyva siekta pagerbti lapkričio 3 dieną 100 metų jubiliejų minėjusį prezidentą už jo indėlį į Lietuvos valstybingumą bei ryšius su Druskininkais.
Vis dėlto posėdžio metu Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Algis Bolys kėlė klausimą, kokie konkretūs V. Adamkaus nuopelnai Druskininkams galėtų pagrįsti garbės piliečio vardo suteikimą.
Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva Gražulytė pažymėjo, kad prezidentas ne kartą lankėsi kurorte, jame susitiko su Lenkijos prezidentu Aleksandru Kwasniewskiu, taip pat globojo su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu susijusį kultūros projektą. Tačiau, anot jos, daugiau išskirtinių iniciatyvų, skirtų būtent Druskininkams, nustatyti nepavyko.
„Daugiau kažkokių žymesnių nuopelnų aš tikrai neradau. Jis yra nusipelnęs konkrečiai visai Lietuvai, Druskininkus mylėjo, lankėsi čia, bet konkrečių iniciatyvų, kurios būtų reikšmingos tik Druskininkams, aptikti man tiesiog nepavyko“, – komiteto posėdyje sakė V. Gražulytė.
Dauguma siūlo prezidentą pagerbti atminimo suoliuku
Druskininkų savivaldybės tarybos valdančiosios frakcijos „Už Druskininkus“ atstovas Jevgrafijus Samuchovas siūlė prezidentą pagerbti ne suteikiant garbės piliečio vardą, o įrengiant jam skirtą atminimo suoliuką.
„V. Adamkus iš tikrųjų nusipelnęs Lietuvai, bet Druskininkuose yra tokia patirtis labai nebloga – pagerbiant žmogų nebūtinai suteikti garbės piliečio vardą. Aš esu girdėjęs tokį siūlymą – V. Adamkui suoliuką įrengti Druskininkuose. Būtų žymiai įtaigiau“, – teigė J. Samuchovas.
Jam pritarė ir daugumos atstovas Julius Matulevičius. Politiko vertinimu, toks atminimo ženklas būtų patrauklus kurorto lankytojams, o miesto gidai galėtų jį įtraukti į pažintinių ekskursijų maršrutus.
Savo ruožtu V. Gražulytė informavo, kad savivaldybės administracija prezidentui skirto suoliuko įrengimo galimybę svarsto jau daugiau nei mėnesį.
Anot jos, dėl šios iniciatyvos jau buvo susisiekta su V. Adamkaus biuro vadove, o pati idėja sulaukė palankaus įvertinimo. Taip pat aptarta galima suoliuko vieta netoli savivaldybės pastato, prie tako, vedančio viešbučio „Europa Royale“ link.
„Yra mintis bareljefą ant suoliuko V. Adamkaus, kaip ir M. K. Čiurlionio suoliuko principu, – taip įamžinti prezidentą. Manome, kad tai tikrai labai tinkama vieta“, – sakė savivaldybės administracijos atstovė.
Jos teigimu, taip pat svarstoma ant suoliuko prezidento rašysena įamžinti jo žodžius apie kurortą: „Norėčiau, kad visa Lietuva būtų kaip Druskininkai.“
Opozicija įžvelgia bandymą išvengti garbės piliečio vardo suteikimo
Druskininkų savivaldybės tarybos pozicinės „Dešinės frakcijos“ atstovas A. Balkė kritikavo daugumos poziciją, teigdamas, kad suoliuko iniciatyva neturėtų būti laikoma alternatyva garbės piliečio vardui.
Politikas taip pat atkreipė dėmesį, kad opozicijos siūlymas pateiktas beveik prieš tris mėnesius, tačiau tik dabar pasiekė komiteto posėdį.
„Trys mėnesiai beveik praėjo iki šito svarstymo. Dabar aišku, kad buvo intensyviai mąstoma, o ką čia sukurti, kokią alternatyvą, kad nereikėtų vis dėlto šitam pasiūlymui pritarti“, – kalbėjo A. Balkė.
„Gali būti ir suoliukas, gali būti ir garbės piliečio vardas. Čia nėra prieštaraujantys dalykai“, – pabrėžė jis.
Opozicijos atstovas taip pat kritikavo planus suoliuko kūrimą patikėti menininkui Romualdui Inčirauskui. Jo vertinimu, prieš įgyvendinant tokią iniciatyvą reikėtų surengti konkursą ir išklausyti platesnę menininkų bendruomenės nuomonę.
K. Rečkovas akcentavo, kad prezidento nuopelnai Druskininkams neturėtų būti vertinami vien pagal tiesiogiai kurorte įgyvendintus projektus.
Pasak jo, V. Adamkaus indėlis į Lietuvos narystę Europos Sąjungoje (ES) bei NATO turėjo reikšmės ir Druskininkų vystymuisi bei saugumui.
„Turime žiūrėti plačiau. Vis dėlto vertinti prezidento indėlį į Lietuvos narystę ES ir NATO. Turime įsivertinti, kur esame, ir atsakyti sau sąžiningai į klausimą, ar Druskininkų augimas būtų toks, koks jis buvo, jeigu Lietuva nebūtų ES narė“, – sakė K. Rečkovas.
Politikas taip pat priminė, kad V. Adamkui garbės piliečio vardas jau suteiktas Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Neringoje.
Jo vertinimu, Druskininkai taip pat turi pagrindą pagerbti prezidentą, ypač atsižvelgiant į jo globotus kultūros projektus bei kurorte vykusius susitikimus su Lenkijos vadovu.
„Manau, kad nėra abejonių, jog prezidentas V. Adamkus yra Druskininkams nusipelnęs žmogus“, – pabrėžė K. Rečkovas.
Šimtmečio jubiliejus
ELTA primena, kad V. Adamkus gimė 1926 metų lapkričio 3 dieną Kaune. Karo metais dalyvavo rezistencinėje veikloje. 1944-ųjų liepos mėnesį su tėvais pasitraukė į Vokietiją, kur besimokydamas Eichšteto lietuvių gimnazijoje sutiko būsimą žmoną Almą.
Vėliau jis studijavo Miuncheno universiteto Gamtos fakultete. 1949 m. atvyko į JAV ir septintajame dešimtmetyje aktyviai įsitraukė į politinę veiklą, buvo pakviestas dirbti į naujai kuriamą JAV aplinkos apsaugos federalinės valdžios instituciją – Aplinkos apsaugos agentūrą.
Būsimas Lietuvos vadovas aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje ir politinėje veikloje.
Lietuvos prezidentu V. Adamkus buvo išrinktas 1998 ir 2004 m.
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