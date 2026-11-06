Malinauskas rėžė be užuolankų apie Tapino kritiką Nausėdai – priminė 1 skandalingą istoriją

Apie tai laidoje kalbėjo komunikacijos ekspertas Linas Kontrimas ir vaizdo tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Ar nusipelno kritikos prezidentas?
Kaip jūs įvertintumėte visą šitą skandalą? Ar nusipelno tiek kritikos prezidentas Nausėda, ar, kaip sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, ne laiku ir ne vietoje kuriama šita drama?
S. Malinauskas: Ne, man atrodo, kad pati labai gerai viską sudėliojai. Tiesą sakant, ką čia daug diskutuoti. Jeigu, įsivaizduok, būtų tavo gimtadienis ir štai tu pasikvietei svečių, o mes, vietoj to, kad kalbėtume apie tai, kokia tu esi gera žurnalistė, kokia tu esi gera draugė ir taip toliau, pradėtume diskutuoti, kodėl Linas Kontrimas pas tave neatėjo.
Ir aš rašyčiau didžiulį vlogą, didžiulėje auditorijoje pasakočiau, sakyčiau: „Linas Kontrimas nebuvo jos gimtadienyje, eina pas ją į laidas, sako, kad yra jos draugas, o iš tikrųjų jis buvo kokioje nors paskaitoje.“ Tada Linas pasakotų: „Bet ta paskaita labai svarbi, nes ten buvo studentai, aš buvau įsipareigojęs.“ O aš sakyčiau: „Aha, jam yra svarbiau darbas negu draugystė.“
Tai yra absurdas iš tikrųjų. Mes turėtume kalbėti apie tai, kad yra labai iškili asmenybė. Turbūt įdomiausia šitos istorijos dalis yra tai, kad Valdas Adamkus taip gerai vertinamas būtent dėl to, kad jis buvo mažiausiai arogantiškas Lietuvos prezidentas nuo nepriklausomybės atgavimo. Palyginkite jį su Paksu, palyginkite jį su Nausėda ir su ta pačia Dalia Grybauskaite. Jūs pamatytumėte, kiek tai buvo inteligentiškas, ramus žmogus, kaip jis bendraudavo su tais pačiais žurnalistais.
Kaip tik dabar buvo proga su daug kuo apie tai pasišnekėti, apie tą betarpiškumą. Jis niekada nesukurdavo tokių didelių konfliktų. Tų konfliktų buvo, prisiminkite situaciją su premjeru Vagnoriumi ir panašiai, bet jie visada vykdavo išlaikant tam tikrą orumą. Ir dabar, kai jam 100 metų, ir tu pradedi diskutuoti, ar Nausėda turėjo mesti reikalus Vokietijoje ir vykti į minėjimą, man atrodo, kad tai truputį žemina ir patį Valdą Adamkų.
O dėl Nausėdos – tiktai du sakiniai. Būtent šiuo atveju mes tikrai nežinome, kas buvo svarbiau. Mes nežinome, Vokietijoje kartais neformalus susitikimas gali būti iš anksto derintas, suplanuotas. Kartais automobilyje važiuodamas su, pavyzdžiui, kancleriu Merzu gali aptarti labai svarbius dalykus.
Tai labai sudėtinga pasverti. Bet kitas dalykas – Nausėda nepadarė jokio „demaršo“. Tai yra jis nepasakė, kad „aš neinu dėl to, kad man ten Adamkus nepatinka“. Tiesiog jis pasirinko savo darbo pareigas. Na, ir dabar visi juokiasi tiesiog iš arogancijos. Labai daug Nausėda bendrų nuotraukų dėjosi, daug su Adamkumi pozavo. O šį kartą visi tie dalykai sugrįžta.
Ar prezidentas galėjo suderinti abu vizitus?
Iš tiesų yra taip mąstančių, kad galėjo kažkokiu būdu spėti visur sudalyvauti Gitanas Nausėda, o galbūt galėjo pasikalbėti su Vokietijos puse ir šiek tiek stumtelėti vizitą keliomis valandomis. Kaip jums skamba šitas argumentas?
S. Malinauskas: Reikėtų vertinti iš tikrųjų, koks tas susitikimas, koks jo turinys. Mes tikrai tų dalykų nežinome, gal ir nesužinosime. Bet aš tiktai vieną dalyką ne iki galo pagaunu. Aš pats esu gavęs aibę įvairiausių kvietimų į įvairiausias šventes, ambasadų, Europos Parlamento priėmimus, nepriklausomybės dienas ir taip toliau.
Beveik visada aš atsisakau vien dėl to, kad neturiu laiko arba tiesiog tingiu. Man atrodo, ten stumdytis su politikais ar kokiais nors verslininkais nėra pats linksmiausias užsiėmimas. Aš suprantu, kad Valdas Adamkus yra simbolis, bet lygiai taip pat Vytautas Landsbergis yra simbolis. Yra tikrai daug politikų Lietuvoje, kurie užėmė aukštas pareigas, didžiulį indėlį įdėjusių sportininkų.
Aš tiktai bandau suprasti, pagal kokį mes matą vertiname, kad ateiti į jų gimtadienį arba į kažkokią šventę, nežinau, kokios nors valstybės nepriklausomybės dieną, yra svarbiau negu, pavyzdžiui, darbinis vizitas Vokietijoje, kuri čia dislokuoja savo diviziją. Ten yra daug įtampos kalbant apie rinkimus, kas ateis, Merzas nueina.
Aš tiesiog suprantu, kad Nausėda šiuo metu yra labai lengvas taikinys. Ir aš puikiai suprantu, kad Nausėda lengvas taikinys ir dėl to, kad, pavyzdžiui, jis ten pasakojo, kaip dviračiu važiuotų į Latviją, kapojo tą pačią Grybauskaitę, dabar lipo ant tų pačių grėblių.
Bet objektyviai žiūrint, pavyzdžiui, aš pats turiu nuotraukų su Valdu Adamkumi, kurių nedėjau į „Facebooką“, nes pamačiau, kad visi susidėjo tas nuotraukas, susirinko savo tūkstančius laikų. Ir aš galvoju, kad nuo to mažiau pagarbos Valdui Adamkui nėra. Man kita pusė yra žymiai įdomesnė, kai aš matau kai kuriuos dalykus, kurie man kvepia visiška veidmainyste.
Pavyzdžiui, vienas dalykas, įvardintas puikiai pačios, buvo tai, kad Zuokas, kurio sūnaus krikšto tėvas yra Valdas Adamkus, nekviečiamas to paties Benkunsko į Operos ir baleto teatrą rinkimų išvakarėse. Juk čia yra žema iš tikrųjų. Ne dėl to, kad tu neatvyksti, o dėl to, kad tu bijai politiniam konkurentui suteikti šiek tiek kozirių.
Kitas dalykas, pavyzdžiui, aš matau Dalios Grybauskaitės sveikinimą. Ir tikrai labai daug ten, 10 tūkstančių, daugiau negu 50 tūkstančių reakcijų, kas yra protokolas, kas yra suprantama, bet irgi buvo visokių tų laikotarpių. Prisiminkite, pavyzdžiui, tos pačios Dalios Grybauskaitės rinkimus ir Valdo Adamkaus biuletenį, kuris buvo nufotografuotas „Baltic News Service“ agentūros ir paskelbta, už ką jis balsavo – už Algirdą Butkevičių.
Tai tu visus tuos dalykus gali prisiminti. Ir nepaverskime žmogaus, kuris tikrai turi neįtikėtinai turtingą istoriją, yra labai svarbus Lietuvai, gimtadienio tokiu santykių aiškinimusi. Pats Valdas Adamkus ir niekas kitas gali nuspręsti, kas buvo iš tų svečių, kuriuos jis norėjo matyti, jeigu kažkas neatvyko. Ar tai jį įžeidė, ar neįžeidė. Galbūt jis puikiausiai viską supranta.
Ar smunka Lietuvos politinė kultūra?
Dažnai yra kalbama apie tai, kad anksčiau ta politinė kultūra gerokai geresnė buvo ir aukštesnė jos kartelė buvo. Ar išties mes čia turime kalbėti, kad visą laiką taip buvo, kad per savo asmenines ambicijas žmonėms nesiseka perlipti? Ar visgi tikrai viskas eina blogyn?
S. Malinauskas: Aš dabar bijau supainioti, bet tikrai, man atrodo, buvo istorija, kai Nacionalinės premijos laureatė buvo neįleista į, berods, Prezidentūros priėmimą, kaip tik skirtą premijoms, nes jos neatpažino. Tai visokių tų situacijų tikrai yra buvę. Ir tada žmogus apsisuko ir išėjo. Kas, aišku, vėlgi, tu gali žmogiškai suprasti kokią nors apsaugą ir taip toliau, kurie galbūt tiesiog turi rimtų akiračio spragų.
Bet aš tiktai vieną dalyką noriu pasakyti. Kai mes kalbame, iš tikrųjų dėl ko Valdo Adamkaus tas 100 metų jubiliejus yra toks svarbus, nes Valdas Adamkus yra mūsų istorijos simbolis. Ir šiaip aš galvoju, jeigu mes pasižiūrėtume į visą mūsų politinę raidą, kiek jis kaip prezidentas yra davęs Lietuvai, jis, aišku, yra vadovėliuose jau dabar. Ir prisiliesti prie dar gyvos istorijos, būti šalia, be jokios abejonės, tai yra mus kaip tautą vienijantis dalykas.
Tikrai labai mažai kontroversijos mes rastume apie Valdą Adamkų kalbėdami. Galima visur, aišku, įžvelgti visokių dalykų, bet lyginant su kitais politikais, tai jis buvo toks etalonas. Pasakysiu paprastai, liaudiškai – nepasikėlusio politiko, kuris iš tikrųjų turėjo dėl ko pasikelti, atvykęs iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Visiškai kitas išsilavinimas, akiratis ir taip toliau, bet jis buvo labai savas politikas.
Ir man atrodo dabar, pavyzdžiui, žiūrint į tą patį Nausėdą, aš neabejoju, kad jis labai norėtų būti kaip Valdas Adamkus ir puikiai supranta, kad niekada nebus jis kaip Valdas Adamkus ir toks nėra. Žiūrint į Andrių Tapiną, greičiausiai jis mato, kad Nausėda yra labai lengvas taikinys. Ir atrodo, kad prezidentūra visada, kad ir kur būtų Andrius, yra taikinys.
Visai neseniai buvo DELFI metų įtakingiausiųjų apdovanojimai. Tai pirmas žodis, kurį pasako metų įtakingiausias visuomenininkas, yra apie prezidento patarėją Fredį, kuris dabar, pasirodo, nebeatėjo. Atėjo kažkas kitas pasiimti apdovanojimo. Tu supranti, kad tai yra žaidimas. Tai yra kažkas panašaus į Dirkščio, Maslobojevo, Oksanos Pikul pasišpilkavimus viešumoje. Tai yra skaitoma, tai yra matoma, bet tai yra labai mažai reikšminga.
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