Socialiniame tinkle Facebook akimirkomis iš viešnagės V. Adamkaus namuose pasidalijo Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Sulaukė ypatingų svečių
Pas prezidentą svečiuose jis lankėsi su žmona, operos soliste Vismante Benkunskiene.
Prie kadrų V. Benkunskas atskleidė, kad prezidentas nuo aktualijų neatsilieka – jos buvo aptartos viešnagės metu.
Be to, pasak mero, prezidentas jaučiasi maloniai sujaudintas tokio didžiulio dėmesio, kurio sulaukė per savo jubiliejų. Vilniaus meras V. Benkunskas rašė:
„Valdo Adamkaus 100-metis tapo išskirtiniu įvykiu Vilniui ir visai Lietuvai. Tai buvo ne tik proga sveikinti, bet ir galimybė prisiminti Prezidento palikimą. Nepamirškime jo. Apie jį dar ilgai turi būti rašomos knygos, straipsniai ir kalbos.
Šiandien susitikome Prezidento namuose. Kalbėjomės apie aktualijas, prisiminėme ir neseniai vykusią šventę. Buvo gera išgirsti, kad Prezidentą maloniai sujaudino tiek renginys, tiek gausybė gimtadienio sveikinimų. Džiugu, kad šią ypatingą sukaktį šventėme visi drauge – tiek prie televizijos ekranų, tiek Operos ir baleto teatre.“
Valdas Adamkus minėjo šimtmetį
Primename, kad lapkričio 3-ąją prezidentas V. Adamkus minėjo savo šimtmetį. Šventinę dieną Vilniuje vyko gausi renginių programa, o kulminaciniu šimtmečio akcentu tapo vakare Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT) rengiama iškilminga šventė.
Tarp kviestinių svečių prezidento V. Adamkaus šimtmečio šventėje buvo ir buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kwaśniewskis, buvęs Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka bei buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatleris.
Išskirtinę muzikinę programą jubiliejaus vakarą dovanojo ryškiausi Lietuvos scenos meistrai: Edgaras Montvidas, Irena Milkevičiūtė, Ieva Prudnikovaitė, Vytautas Juozapaitis ir kiti žinomi solistai.
Šiam iškilmingam koncertui dirigavo net keturi iškilūs Lietuvos dirigentai: Modestas Pitrėnas, Gintaras Rinkevičius, Martynas Stakionis ir Ričardas Šumila.
Vakaro organizatoriai – Vilniaus miesto savivaldybė bei Almos ir Valdo Adamkų labdaros ir paramos fondas.
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