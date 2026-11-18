Pokalbį pradėjęs nuo kultūros temos, M. Mikutavičius svarstė, ar ji iš tiesų padeda žmonėms tapti geresniems ir humaniškesniems. Atlikėjas pripažino, kad kultūros poveikis visuomenei gali būti kiek pervertinamas, nes net išsilavinimas ir kultūrinis išprusimas neapsaugo nuo agresijos, savanaudiškumo ar noro bet kokia kaina siekti savo tikslų.
„Matyt, žmoguje visą laiką tūno tam tikras barbaras, kurį mes kartais uždengiame kažkokia patrauklia civilizacijos ar humanizmo luobele. Bet kai žmogus atsiduria kryžkelėje, kai jam reikia arba būti minkštesniam, arba siekti savo tikslų, greičiausiai ne visi, bet kai kurie pasirenka agresyvesnį modelį“, – svarstė jis.
Kalbėdamas apie visuomenės susipriešinimą, M. Mikutavičius pabrėžė, kad žmonės neturėtų vieni kitų laikyti priešais. Laidos svečio manymu, tokia priešprieša pirmiausia silpnina pačią visuomenę ir valstybę.
„Priešų, man atrodo, mes neturime tiek daug iš esmės. Bet jeigu mes paverčiame visuomenę tokia, kurioje vienas kitam esame priešai, ir įsivaizduojame, kad net savo valstybėje kiekviename žmoguje matome priešą, tada mes silpnėjame kaip bendruomenė ir kaip šalis. Tikriesiems priešams belieka palaukti, kol mes persipjausime tarpusavyje“, – kalbėjo atlikėjas.
Prabilo apie aistras dėl Adamkaus 100-mečio
Būtent visuomenėje įsiplieskiančios reakcijos išryškėjo ir kalbant apie prezidento V. Adamkaus 100-mečio minėjimą. Į iškilmingą renginį lapkričio pradžioje susirinko gausus būrys svečių, tačiau jame nebuvo prezidento G. Nausėdos. Šis sprendimas sukėlė diskusijų ir kritikos viešojoje erdvėje. Prezidentūra aiškino, kad tuo metu G. Nausėda su iš anksto suplanuotu darbo vizitu lankėsi Vokietijoje. Ką apie šią situaciją galvoja M. Mikutavičius?
„O, Viešpatie, čia yra kažkas juokingo. Tu gali nemėgti politinių ideologijų, nemėgti tam tikrų žmonių. Tai yra normalu, bet tu negali jų nekęsti tiek, kad ieškotum menkiausiose vietose būdų juos naikinti. Ir man atrodo, tai neteisinga“, – rėžė M. Mikutavičius.
Vertindamas patį V. Adamkų, Marijonas išskyrė jo gebėjimą nesivaikyti visuomenės palankumo ir politinių reitingų. M. Mikutavičiaus teigimu, buvęs prezidentas į Lietuvos politiką atėjo jau turėdamas sukauptą patirtį, statusą ir susikurtą reputaciją, todėl galėjo į politinį šurmulį žvelgti kiek kitaip.
„Kažkuriame interviu Darius Kuolys, berods, paminėjo, kad V. Adamkus buvo tas prezidentas, kuris niekada nesivaikė reitingų. Man atrodo, čia ir buvo vienas gražesnių jo bruožų, nes jam jų nereikėjo. Jis, kaip žmogus, jau buvo save išpildęs ir įrodęs sau, kad sukūrė savo reputaciją, buvo patenkintas savimi ir savo pasiekimais. Gali būti, kad dėl to jam buvo šiek tiek lengviau ir jis globėjiškai žiūrėjo į tą erzelį, kurį mes čia kuriame bandydami susirinkti politinius taškus“, – svarstė pašnekovas.
Vis dėlto Marijonas priminė, kad šiandien V. Adamkus neretai idealizuojamas, nors prezidentavimo metais taip pat sulaukė nemažai kritikos.
„Dabar, aišku, mes jį garbiname kaip vos ne pusdievį, bet savo laiku jis druskų ėdė taip pat nemažai. Žiniasklaida puolė dėl stuburo neturėjimo, dėl neveiksnumo, dėl to paties tingumo. Aš atsimenu tuos laikus, kai jis buvo kapojamas iš kairės į dešinę“, – prisiminė atlikėjas.
Kita pokalbio tema tapo žinia, kad Lietuvos leidykla „Obuolys“ ketina išleisti Hitlerio knygą „Mein Kampf“ („Mano kova“). Šis sprendimas sukėlė nemažai diskusijų – dalis visuomenės abejoja, ar dabartinėje geopolitinėje situacijoje tinkamas metas tokiam leidiniui pasirodyti. M. Mikutavičius prisipažino, kad pats anksčiau bandė įsigyti šią knygą.
„Norėjau perskaityti, kas po velnių toje knygoje rašoma, nes visą laiką istorijos vadovėliuose tau apie ją kalba, bet niekas negali susidaryti pilno vaizdo. Bandžiau nusipirkti Europos Sąjungoje, bet nepavyko. Galiausiai pirkau iš „Amazon“, iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Atrodė, kad jau viskas, knyga atkeliaus, tačiau gavau pranešimą, kad pinigai bus grąžinti, nes pagal jų politiką šios knygos man atsiųsti negali“, – pasakojo jis.
Kalbėdamas apie būsimą lietuvišką leidimą, atlikėjas pripažino turintis apie tai dvejopų jausmų.
„Aš sutinku, kad ji turėtų būti prieinama. Juk galiu Lietuvoje be jokių problemų skaityti knygas apie Leniną, Staliną ar Pol Potą – žmones, kurie paliko po savęs kraujo upes ir lavonus. Nežinau, kodėl Hitleris yra paverstas vos ne ateiviu, kažkokia unikalia persona, superblogiu, kurio žinutės tu absoliučiai negali perskaityti, nes greičiausiai vos perskaitęs tris eilutes iš karto virsi naciu ir fašistu“, – svarstė dainininkas.
Vis dėlto didžiausią nerimą jam kelia tai, kaip šiuo leidiniu gali pasinaudoti Rusijos propaganda. M. Mikutavičiaus manymu, Maskva gali pateikti knygos pasirodymą kaip tariamą Lietuvos simpatijų nacizmui įrodymą.
„Man atrodo, ta knyga pasirodo nesvietiškai nelaiku ir visiškai bereikalingai dabar, tokiame suerzintame pasaulyje. Maskva pasinaudos tuo absoliučiai propagandai. Aš jau girdžiu, kaip kokia Zacharova arba Skabeyeva pasakoja, kad lietuvių mokyklose vaikams liepiama skaityti „Mein Kampf“. Eilinį kartą mes duodame galimybę rusų propagandai kišti saviškiams į galvas, kokie mes čia visi naciai ir kaip norime atkurti koncentracijos stovyklas“, – kalbėjo M. Mikutavičius.
Laidos vedėjui pasidomėjus, ar pats ruošiasi galimam karui ir ar turi susikrovęs išlikimo krepšį, M. Mikutavičius atskleidė, kad būtiniausių daiktų šeimai jau yra paruošęs. Vis dėlto jis įsitikinęs, kad visiškai pasiruošti tokiam scenarijui neįmanoma.
„Aš turiu šeimai sukrovęs šį bei tą. Bet manau, kad tu negali būti maksimaliai pasiruošęs karui. Neįmanoma. Eiliniam žmogui, tokiam kaip aš, labai sunku vertinti situaciją, nes yra daug pilkųjų zonų. Mes nežinome, kokia yra reali informacija, kokie priimami sprendimai, kokios iš tikrųjų yra gynybinės taktikos ir strategijos.
Būti sofos generolu yra lengviausia, bet kartais pasigendu ryžtingesnių kariškių ar valdžios vyrų pareiškimų, kad esame pasiruošę, kad ginsimės. Panikos nereikia, tačiau reikėtų skatinti bendruomenę mobilizuotis ir aiškinti, ką reikės daryti. Kartais trūksta aiškesnių, paprastesnių žodžių, kurie ramintų, telktų ir vienytų“, – teigė jis.
Žurnalistikos nepasiilgsta
Pokalbyje prisiminta ir M. Mikutavičiaus žurnalistinė patirtis. Paklaustas, ar nepasiilgsta šios veiklos, atlikėjas atviravo, kad didelio ilgesio nejaučia.
„Nelabai. Jeigu kada nors gyvenimas privers, mielai sugrįžčiau. Kartais pasiilgstu tokio sparingo prie mikrofono arba prie kompiuterio, bet vis dažniau jaučiuosi pasimetęs tarp gausybės dabartinių ekspertų ir žmonių, kurie nori kažką autoritetingai pareikšti. Atėjo laikmetis, atnešęs labai daug išmanančių ir protingų žmonių.
Man patinka klausytis tinklalaidžių, kuriose žmonės gilinasi į užsienio politiką, vidaus reikalus ar ekonomiką. Todėl kartais reikia rasti savo vietą ir gerai pagalvoti, ar tikrai kažką pakankamai išmanai, kad galėtum lįsti su savo trigrašiu. Kai tokią vietą rasiu, mielai tai padarysiu“, – sakė Marijonas.
Atlikėjas taip pat neslėpė, kad jį vargina socialiniuose tinkluose plintantys dirbtinio intelekto tekstai, kuriuos žmonės pateikia kaip savo išminties įrodymą.
„Aš, tiesą sakant, pavargęs nuo žmonių, kurie dirbtinio intelekto pagalba bando pateikti save kaip išminčius. Jeigu anksčiau neparašydavo trijų sakinių be klaidų, staiga dabar rašo baisius ilgiausius traktatus įvairiausiomis temomis. Mane tai vargina, noriu apeiti šonu. Tokio dalyko labai daugėja“, – pastebėjo M. Mikutavičius.
O štai pasakodamas apie kasdienybę, Marijonas atskleidė, kad laisvalaikiu mėgsta naršyti „YouTube“ ir klausytis tinklalaidžių. Ypač daug dėmesio jis skiria Jungtinių Amerikos Valstijų politikai ir karui Ukrainoje. Tiesa, kaip pat pripažino, kartais informacijos vartojimas tampa sunkiai kontroliuojamu įpročiu.
„Aš klausau siaubingą kiekį tinklalaidžių apie Jungtinių Amerikos Valstijų politiką ir karą Ukrainoje. Man per daug, nes praktiškai pakylu ir užmiegu su tuo ir niekaip negaliu atsikratyti priklausomybės, kuri gimė čia prasidėjus karui. Kartais tai vargina, nes dažnai jau nieko naujo nebesužinau“, – pasakojo atlikėjas.
Be to, M. Mikutavičius mėgsta skaityti knygas, leisti laiką su draugais, žvejoti, domisi ginklais ir senais automobiliais. Pastaruosius ne tik apžiūrinėja – kartais pats juos remontuoja. Atlikėjas toliau kuria ir įrašinėja muziką, nors pripažino, kad sparčiai besikeičianti muzikos industrija ir dirbtinio intelekto galimybės kelia naujų klausimų. Vis dėlto jis mano, kad gyvo atlikėjo patirties kol kas niekas nepakeitė.
„Žmonės vis dar nori matyti gyvą atlikėją scenoje. Kol dirbtinis intelektas dar nesugebėjo materializuotis į kažkokį skaitmeninį atlikėją, tol mes dar galime eiti ir koncertuoti žmonėms“, – sakė M. Mikutavičius.
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