Aras Vėberis prabilo apie nelaimingą atsitikimą, kai sūnus atsidūrė ligoninėje: įspėjo ir kitus

Laidoje savo jėgas išbandė fotografė, menininkė, buvusi „Miss Lietuva“ Vaida Grikšaitė-Česnauskienė su dukra Ema, italas šefas Gian Luca Demarco ir jo dukra Martina bei muzikos grupės „Naktinės personos“ narys Aras Vėberis su sūnumi Nojumi.
Vienoje iš laidos užduočių A. Vėberiui teko narplioti sūnaus pasakojamą istoriją. Sekdamas Nojaus užuominomis, tėtis prisiminė skaudų įvykį, apie kurį ir kalbėjo sūnus.
„Man buvo taip sunku, aš negalėjau ištverti. Burnos tiesiog buvo atidarytos pilnai“, – užuominomis kalbėjo Nojus.
Susilaužė ranką šokinėdamas ant batuto
Išgirdęs sūnaus pasakojimą, A. Vėberis prisiminė nelaimingą atsitikimą, kurio metu Nojus patyrė traumą. Šokinėdamas ant batuto kartu su draugu, Nojus susilaužė ranką.
„O Dieve, man atrodo, jis čia šneka apie tą nelemtą, nelaimingą atsitikimą. Jo didžiausia svajonė buvo, kad pas mus kieme stovėtų didžiulis batutas. Ir aš įgyvendinau tą jo svajonę: nupirkau, pastatėme. Beje, su apsauginėmis sienomis, atrodė labai saugus. Bet vaikai nebūtų vaikai, vis tiek rado būdą. Salto dėjo ir susilaužė ranką. Tos apsauginės sienelės labai liuks, bet sugebėjo užsikabaroti ant jos ir šokti“, – pasakojo A. Vėberis.
„Kai aš išgirdau tas sirenas, eik tu sau... Skaudžiai ten, supranti“, – pridūrė Nojus.
Kuriai komandai pavyko nukėliauti iki finalo, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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