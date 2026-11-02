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TV3 naujienos > Žvaigždžių žvaigždutės

Aras Vėberis prabilo apie nelaimingą atsitikimą, kai sūnus atsidūrė ligoninėje: įspėjo ir kitus

2026-11-02 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

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Laidoje savo jėgas išbandė fotografė, menininkė, buvusi „Miss Lietuva“ Vaida Grikšaitė-Česnauskienė su dukra Ema, italas šefas Gian Luca Demarco ir jo dukra Martina bei muzikos grupės „Naktinės personos“ narys Aras Vėberis su sūnumi Nojumi.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laidos „Žvaigždžių žvaigždutės“ akimirkos

Vienoje iš laidos užduočių A. Vėberiui teko narplioti sūnaus pasakojamą istoriją. Sekdamas Nojaus užuominomis, tėtis prisiminė skaudų įvykį, apie kurį ir kalbėjo sūnus.

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„Man buvo taip sunku, aš negalėjau ištverti. Burnos tiesiog buvo atidarytos pilnai“, – užuominomis kalbėjo Nojus.

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Susilaužė ranką šokinėdamas ant batuto

Išgirdęs sūnaus pasakojimą, A. Vėberis prisiminė nelaimingą atsitikimą, kurio metu Nojus patyrė traumą. Šokinėdamas ant batuto kartu su draugu, Nojus susilaužė ranką.

„O Dieve, man atrodo, jis čia šneka apie tą nelemtą, nelaimingą atsitikimą. Jo didžiausia svajonė buvo, kad pas mus kieme stovėtų didžiulis batutas. Ir aš įgyvendinau tą jo svajonę: nupirkau, pastatėme. Beje, su apsauginėmis sienomis, atrodė labai saugus. Bet vaikai nebūtų vaikai, vis tiek rado būdą. Salto dėjo ir susilaužė ranką. Tos apsauginės sienelės labai liuks, bet sugebėjo užsikabaroti ant jos ir šokti“, – pasakojo A. Vėberis.

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„Kai aš išgirdau tas sirenas, eik tu sau... Skaudžiai ten, supranti“, – pridūrė Nojus.

Kuriai komandai pavyko nukėliauti iki finalo, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:  

   

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

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