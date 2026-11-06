Marijono Mikutavičiaus ir jo žmonos Ievos gyvenime – džiugus įvykis

Džiugiomis naujienomis M. Mikutavičius pasidalijo socialiniuose tinkluose.
Mikutavičius neslepia džiaugsmo
Marijonas neslėpė emocijų dėl tokio džiugaus įvykio jų šeimoje ir pakvietė visus į knygos pristatymą.
„Čia yra knyga. Knyga! Ją parašė mano mylima žmona Ieva Daugirdaitė.
„Antroji oda“ – taip vadinasi knyga. Ji yra apie stilių, madą, drabužius – viską, ką Ieva puikiai išmano ir ko aš nė velnio kartais nesuprantu.
Būtent todėl mes kartu su ja kalbėsimės apie šią knygą ir kviečiame visus lapkričio 10 dieną, Vilniuje, MO muziejuje, 18 valandą.
Ten Ieva pristatys savo knygą, o aš būsiu kaip renginio vedėjas, moderatorius, savo žmonos vyras ir t. t.
Mes su ja kalbėsimės apie knygą ir todėl Ieva daugiau negalės sakyti, kad mes su ja nepasikalbame“, – juokavo M. Mikutavičius.