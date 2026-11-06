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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Marijono Mikutavičiaus ir jo žmonos Ievos gyvenime – džiugus įvykis

2026-11-06 20:37 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-06 20:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dainininkas Marijonas Mikutavičius ir jo žmona, dizainerė Ieva Daugirdaitė turi kuo pasidžiaugti. Šeima pranešė, kad moteris išleido knygą „Antroji oda“, į kurios pristatymą kviečia atvykti visus. 

Marijonas Mikutavičius su žmona Ieva Daugirdaite (nuot. TV3, asm. archyvo)
GALERIJA (23)

Dainininkas Marijonas Mikutavičius ir jo žmona, dizainerė Ieva Daugirdaitė turi kuo pasidžiaugti. Šeima pranešė, kad moteris išleido knygą „Antroji oda“, į kurios pristatymą kviečia atvykti visus. 

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Džiugiomis naujienomis M. Mikutavičius pasidalijo socialiniuose tinkluose. 

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Marijonas Mikutavičius ir jo širdies draugė Ieva Daugirdaitė

Mikutavičius neslepia džiaugsmo 

Marijonas neslėpė emocijų dėl tokio džiugaus įvykio jų šeimoje ir pakvietė visus į knygos pristatymą. 

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„Čia yra knyga. Knyga! Ją parašė mano mylima žmona Ieva Daugirdaitė.

„Antroji oda“ – taip vadinasi knyga. Ji yra apie stilių, madą, drabužius – viską, ką Ieva puikiai išmano ir ko aš nė velnio kartais nesuprantu.

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Būtent todėl mes kartu su ja kalbėsimės apie šią knygą ir kviečiame visus lapkričio 10 dieną, Vilniuje, MO muziejuje, 18 valandą.

Ten Ieva pristatys savo knygą, o aš būsiu kaip renginio vedėjas, moderatorius, savo žmonos vyras ir t. t.

Mes su ja kalbėsimės apie knygą ir todėl Ieva daugiau negalės sakyti, kad mes su ja nepasikalbame“, – juokavo M. Mikutavičius.

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