NPPSS pirmininkės teigimu, dėl darbuotojų trūkumo tarnybose dirbantys pareigūnai patiria didelius krūvius, nes turi atlikti ne tik savo, bet ir trūkstamų kolegų funkcijas.
„Tokiu būdu norime atkreipti Vyriausybės dėmesį, kad ji turi susirūpinti ir visuomenės saugumu, nes gali būti ir tokia diena, kai kviečiantysis pagalbos nebūtinai sulauks iš karto arba jos gali išvis nesulaukti“, – trečiadienį prieš įspėjamąją NPPSS protesto akciją prie Vyriausybės rūmų Eltai sakė ji.
Pasak I. Kursevičienės, pareigūnų trūkumas kelia iššūkių ne tik reaguojant į iškvietimus, bet ir saugant valstybės sieną bei strateginius objektus, taip pat gesinant gaisrus ir likviduojant stichinių nelaimių padarinius.
Ji teigė, kad naujų pareigūnų pritraukti nepavyksta, o jau dirbantys nemato pakankamai motyvacijos tęsti tarnybą.
NPPSS vertinimu, statutinėms tarnyboms papildomai reikėtų skirti 51 mln. eurų, o aplinkosaugai – dar 2,5 mln. eurų. Vis dėlto profesinių sąjungų susivienijimas teigia esantis pasirengęs kompromisui.
„Bet mes pasiryžę eiti į kompromisą, kad prie esamos 45 milijonų sumos būtų pridėta dar tiek pat ir susitarta dėl aiškaus kitų metų finansavimo strateginio plano, kad pareigūnai matytų aiškią prisiimtą atsakomybę ir galėtų užtikrintai toliau vykdyti tarnybą“, – teigė NPPSS pirmininkė.
Siekdama atkreipti Vyriausybės dėmesį į šią problemą NPPSS trečiadienį rengia įspėjamąja protesto akciją „400 tuščių kėdžių“. Vinco Kudirkos aikštėje išrikiuota 400 tuščių kėdžių, simbolizuojančių daugiau nei 4 tūkst. pareigūnų trūkumą Lietuvos statutinėse tarnybose. Ant dalies kėdžių padėti policijos, pasieniečių, ugniagesių ir kitų tarnybų uniformų elementai.
Akcija vyksta Vyriausybėje svarstant 2027 metų valstybės biudžeto projektą. Joje dalyvauja apie 30 pareigūnų, o protesto pabaigoje Vyriausybės atstovams bus įteikti profesinių sąjungų reikalavimai.
ELTA primena, kad Vyriausybei pritarus 2027 metų valstybės biudžeto projektui, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad statutinių pareigūnų atlyginimai kitąmet vidutiniškai turėtų augti apie 7,5 proc., arba maždaug 128 eurais „į rankas“. Jis taip pat nurodė, kad dabartinis finansavimas nepatenkina visų statutinių tarnybų poreikių, todėl bus ieškoma galimybių skirti papildomų lėšų.
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