Jo duomenimis, antradienį apie 17.21 val. Vilniaus gatvėje esančio namo laiptinėje konflikto metu neblaivus (0,58 prom.) 2010 metais gimęs nepilnametis peiliu sužalojo du 2009 ir 2010 metais gimusius nepilnamečius.
Nukentėjusieji, suteikus medicinos pagalbą, gydomi ambulatoriškai.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.