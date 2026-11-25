Skirtingų tarnybų pareigūnai ant kėdžių buvo pakabinę tarnybines uniformas, o šalia jų – įvairius pareiškimus. Viename iš jų rašoma: „Dirbu 15 metų. Atlyginimas 1,1 tūkst. eurų. Išeinu į liaudies ūkį, nes nebeliko motyvacijos dirbti šioje tarnyboje.“
Dar prieš akciją protestą dėl kitų metų biudžeto organizavęs Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) skelbė siekiantis atkreipti dėmesį į nepakankamą statutinių tarnybų finansavimą, mažus atlyginimus, augantį darbuotojų trūkumą, disbalansą tarp rūpesčio vidaus ir išorės saugumu.
Į protesto akciją susirinko maždaug 30 pareigūnų, jos pabaigoje vidaus reikalų ministrui Martynui Katelynui buvo įteikti reikalavimai.
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