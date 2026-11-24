M. Sinkevičius, teigdamas komentarus žiniasklaidai, minėjo, jog profsąjungos kelia savo reikalavimus dėl algų kėlimo, o jis pristatė realias finansines galimybes ir išlaidų situaciją.
„Profsąjungos išsako savo pozicijas, siekia išsikovoti tam tikras nuostatas, o aš savo ruožtu paaiškinau valstybės finansines galimybes ir esamą išlaidų situaciją“, – kalbėjo jis.
„Tikrai negalėjau pažadėti didesnių algų, aš manau, kad išgirdome pozicijas, girdėjome ir pozityvo, ministrės atžvilgiu, net ir pagyrė ją – tas yra šaunu <...>“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Pasak ministro pirmininko, profsąjungos siekia įgyvendinti savo reikalavimus, o sprendimus būtina derinti su valstybės finansinėmis galimybėmis ir turimomis lėšomis.
„Bet koks sprendimas, liečiantis darbo užmokestį, turi būti tvarus, negali būti vienkartinis. Galima kažkaip gal einamaisiais metais spręsti, bet kai sisteminį pokytį sprendi, tas ir įpareigos tave ateityje <...>.
Čia atsiranda ir finansiniai įsipareigojimai, ir valstybės lūkesčiai, todėl pačioje ministerijoje reikėtų pažiūrėti, kiek tos erdvės turima“, – dalijosi premjeras.
„Vėlgi, didinti, su didžiausiu noriu, bet kol kas nematau [galimybės], nebent kaip į didesnę valstybės skolą“, – toliau tęsė jis.
Pasak premjero, prie šio klausimo būtų galima grįžti ministerijos specialistams įvertinus lėšų perskirstymo galimybes. Tačiau jis kartojo, kad šiuo metu nemato galimybės skirti papildomų asignavimų švietimo sektoriui.
„Reikia labai atsakingai pasižiūrėti pačioje ministerijoje, kiek ten tos erdvės turima. (...) Bet vėlgi sakau – tų pačių asignavimų rėmuose, ne kažkaip juos didinant, nes didinti, su didžiausiu noru, bet kol kas nematau kaip, nebent į dar didesnę valstybės skolą“, – pabrėžė ministras pirmininkas.
M. Sinkevičiaus teigimu, pagal švietimo šakos kolektyvinę sutartį prisiimti įsipareigojimai šiemet valstybei kainuos daugiau nei 240 mln. eurų, o kitąmet – per 300 mln. eurų.
Premjeras taip pat pažymėjo, kad skirstant valstybės biudžeto lėšas būtina atsižvelgti ne tik į pedagogų, bet ir statutinių pareigūnų, senjorų, kultūros bei medicinos darbuotojų poreikius.
„Nėra čia labiau mylimų ar labiau nuskriaustų. Norisi iš tikrųjų, kad tas ekonomikos augimas būtų padalintas visiems maksimaliai teisingai“, – sakė M. Sinkevičius.
Mokytojų streikas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tęsiantis dalies pedagogų streikui, premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiko su švietimo profesinių sąjungų atstovais aptarti mokytojų atlyginimų, darbo sąlygų ir kitų švietimo bendruomenei aktualių klausimų.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas sako, kad susitikime su Vyriausybės vadovu daugiausia dėmesio ketina skirti ilgalaikiams įsipareigojimams dėl pedagogų atlyginimų augimo, ypač 2028 metais.
„Vienas iš pagrindinių klausimų – kaip bus įgyvendinamas tas punktas. Nes su 2027 metų biudžetu kaip ir aišku, Vyriausybė savo įsipareigojimą vykdo ir skiria 245 milijonus. Dėl 2028 metų situacija gali būti komplikuota labiau, nes jau 2028 metams tai tikrai turės būti didesnė suma skiriama“, – BNS sakė E. Milešinas.
E. Milešinas pabrėžė, kad keturios kolektyvinę sutartį pasirašiusios profesinės sąjungos papildomo finansavimo kitų metų mokytojų atlyginimams nereikalauja.
„Mes tikrai nekeliame klausimų dėl papildomų lėšų kitų metų atlyginimams“, – sakė jis.
Anot E. Milešino, susitikime taip pat ketinama aptarti pedagogų saugumo užtikrinimą, etatinio darbo apmokėjimo sistemos pokyčius ir kitus švietimo bendruomenei aktualius klausimus.
Tuo metu neterminuotą streiką paskelbusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas viliasi, kad antradienį susitikime su premjeru pavyks susitarti dėl didesnių atlyginimų ir nutraukti streiką.
„Streiką žadame tęsti tol, kol susitarsime, tai tikimės, kad galbūt rytoj pavyks. Gavome kvietimą iš premjero rytoj 14.40 val. atvykti į Vyriausybę, tai tikimės, kad pavyks susitarti ir rytoj galbūt galėtume svarstyti apie streiko užbaigimą“, – pirmadienį BNS sakė jis.
Streiką praėjusią savaitę pradėjo apie 4 tūkst. pedagogų.
Savo ruožtu M. Sinkevičius teigė kitų metų biudžete nematantis galimybių papildomai didinti mokytojų atlyginimų.
Vis dėlto jis pabrėžė, kad susitikime su profesinėmis sąjungomis ketina aptarti ne tik atlyginimus, bet ir mokytojų gerovę, saugumą, pedagogų pritraukimą bei biurokratijos mažinimą.
„Susitiksiu su profsąjungomis, ir su tomis, kurios nestreikuoja, ir su ta, kuri streikuoja. Pasikalbėsime, kokie lūkesčiai, kokie pageidavimai, ar valstybė juos gali atliepti, ar galėtų atliepti ateityje“, – teigė Vyriausybės vadovas.
BNS rašė, jog pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyti papildomi 245 mln. eurų.
LŠDPS reikalauja mažiausiai 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Šis rodiklis numatytas nacionaliniame susitarime dėl švietimo. Profsąjungos teigimu, jų reikalavimams įgyvendinti papildomai kitąmet reikėtų 78,5 mln. eurų.
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