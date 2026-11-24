„Kas buvo klausimai man: štai yra investicija, štai ji kainuos dešimtis milijonų. Ar mes būsime pajėgūs eksportuoti, ką pagaminsime? Atsakymas: eksporto licencijos negausime“, – žurnalistams antradienį sakė M. Sinkevičius.
„Tada kitas klausimas, ar tai, ką pagaminsime Kauno rajone, galėsime įsigyti patys? (...) Buvo pasakyta, kad mums be numatomų investicijų ir to konvejerio, kuris gamins, Lietuvos kariuomenei reikėtų to pagaminamo kiekio tik pusės“, – pridūrė jis.
„Klausimas buvo, ar gali Lietuvos kariuomenė sumokėti daugiau, jeigu šaudmenys kainuos brangiau nei rinkoje galima įsigyti? Ministerija pasakė aiškiai, kad permokėti gal ir galima dėl nacionalinio saugumo sumetimų, bet tada reikia žinoti, kokio dydžio tas permokėjimas“, – kalbėjo premjeras.
Jo teigimu, visa tai sąlygojo, kad pasiūlymas dėl gamybos linijos nebuvo finansiškai patrauklus, nes Lietuvai neatsiperka ekonomiškai, o Giraitės gamyklos akcininkės Finansų ministerijos paprašyta tęsti derybas dėl palankesnių sąlygų.
Pasak ministro pirmininko, tokia pozicija nerodo Lietuvos strateginio nenoro dirbti su amerikiečiais – priešingai, tai matoma kaip strateginės partnerystės su JAV dalis.
Visgi M. Sinkevičius teigė manantis, kad investuotojų siūlymo dėl šaudmenų gamybos „sąlygos galėtų būti geresnės“.
Premjero teigimu, Vyriausybė galėtų sutikti dalyvauti ekonomiškai nenaudinguose gynybos pramonės projektuose, jeigu visuomenė sutartų, kad tai reikalinga užtikrinti Lietuvos saugumą.
„Jeigu yra siūloma daryti ekonomiškai neatsiperkantį projektą ir suprantame visi, kad tai ne verslo klausimas, nes verslo tame nėra, tada turime visi kaip visuomenė (...) susitarti, kiek mes galime sau leisti jau ne dėl ekonominių paskatų ir ekonominės naudos, o tik dėl saugumo investuoti į savo gynybą“, – tvirtino premjeras.
„Tas projektas pagal savo skaičius yra toli gražu nuo atsiperkamumo“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, pernai tuometiniai krašto apsaugos ir finansų ministrai bei „Northrop Grumman“ ir NAMMO atstovai pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl bendros nuo 20 iki 50 mm kalibro šovinių gamybos Giraitės gamykloje Kauno rajone.
Skelbta, kad gamyklai ketinama perduoti „Northrop Grumman“ ir NAMMO šaudmenų gamybos technologijas, įrangą bei technines ir praktines žinias.
Bendrovė būtų įtraukta į tarptautines „Northrop Grumman“ tiekimo grandines, o pati JAV įmonė dalyvautų tiekiant Lietuvoje pagamintus šaudmenis į tarptautines rinkas. Tuo metu NAMMO veiktų kaip „Northrop Grumman“ subrangovas.
Dėl tikslios projekto apimties ir sąlygų šiuo metu ir vyksta derybos.
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