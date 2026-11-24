„Mes pateikėme konkrečius siūlymus, kad sistemoje pinigų yra, jų nereikia papildomai, juos reikia tik perkelti iš tam tikrų eilučių, kurios dabartiniu metu leidžia kartais mokėti ar nemokėti mokytojams, ir tie pasiūlymai galėtų atsirasti darbo užmokesčio koeficiente. Tai būtų kompromisas“, – antradienį žurnalistams sakė jis.
„Išgirdome iš Vyriausybės, kad artėjame prie susitarimo ir, aišku, kad tų sprendimų iki galo nepavyko priimti, ir streiką mes tęsiame“, – teigė A. Navickas.
Jis sakė besitikintis, kad sprendimas dėl streiko užbaigimo bus priimtas po trečiadienį vyksiančio Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio, per kurį planuojama aptarti streikuotojų keliamus reikalavimus.
„Mes (streiką – BNS) stabdysime iš karto, kai tik susitarsime, ir tą pačią minutę pranešime, kad stabdome streiką. Iš tikrųjų susitarimo dar nėra, bet priartėjimas ir suartėjimas pozicijų yra, tuo labai džiaugiamės, ir džiaugiamės, kad mus girdi“, – kalbėjo A. Navickas.
Pagal Vyriausybės siūlomą kitų metų biudžeto projektą mokytojams suplanuotas 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas) darbo užmokesčio augimas, tam numatyta papildomai skirti 245 mln. eurų.
Tačiau LŠDPS reikalauja mažiausiai 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
Šis rodiklis numatytas nacionaliniame susitarime dėl švietimo. Profsąjungos teigimu, jų reikalavimams įgyvendinti papildomai kitąmet reikėtų 78,5 mln. eurų.
Savo ruožtu premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo teigė girdintis profsąjungų reikalavimus, tačiau pabrėžė ribotas biudžeto galimybes.
Anot jo, pinigų didesniam mokytojų atlyginimų augimui vertėtų ieškoti perskirstant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai jau numatytas lėšas.
Kiek anksčiau antradienį M. Sinkevičius buvo susitikęs ir su Egidijaus Milešino vadovaujama Lietuvos švietimo ir mokslo profesine sąjunga, su ja sutarta apie mokytojų algas kalbėtis ateityje. Pastaroji profsąjunga mokytojų streike nedalyvauja.
Paklaustas, kodėl švietimo darbuotojams atstovaujančių profsąjungų pozicijos nesutampa, A. Navickas teigė, jog „kai kurios profesinės sąjungos tampa labai artimos darbdaviui arba Vyriausybei“.
„Galvojame (...), pavyks šįkart su visuomene, su profesinėmis sąjungomis įtraukiant jas visas (...) prie bendro stalo rasti bendrą sprendimą, taip pademonstruojant ir stiprybę, ir vieningumą visiems politikams, visai šaliai, kad sunkmečiu, esant tokiai grėsmei, mokytojai gali demonstruoti lyderystę ir vieningumą, nors ir daugelį metų kartu nesutarė“, – sakė jis.
Streiką, LŠDPS teigimu, praėjusią savaitę pradėjo apie 4 tūkst. pedagogų, tačiau Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, pirmąją streiko dieną protestavo 3,2 tūkst. švietimo darbuotojų, o antradienį streikuoja kiek daugiau nei 2 tūkst. pedagogų.
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