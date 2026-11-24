Taip ji kalbėjo po bendro premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimo su Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos atstovais bei jos vadovu Egidijumi Milešinu.
„Susitarėme, kad turime sėsti, kalbėtis, bendradarbiauti, sudaryti darbo grupę dėl ilgalaikių perspektyvų“, – žurnalistams teigė R. Popovienė.
Anot jos, švietimo bei profesinių sąjungų atstovų įtraukimas į minėtąją darbo grupę padėtų „pagrindinius klausimus“ išspręsti efektyviau.
Kiek anksčiau Vyriausybės vadovas buvo sudaręs ekspertų darbo grupę, kuriai pavedė peržiūrėti dabartines švietimo sistemos spragas.
„Ir dabar jau yra sudaryta premjero darbo grupė, kurioje irgi pagrindiniai klausimai yra sprendžiami, tačiau tam, kad dar efektyviau ir greičiau visus tuos klausimus galėtume visi kartu išspręsti, manau, kad tikrai darysime bendrą darbo grupę, įtraukiant švietimo, profesines sąjungas“, – kalbėjo švietimo, mokslo ir sporto ministrė.
Premjeras M. Sinkevičius po susitikimo teigė, kad mokytojų problemos neapsiriboja atlyginimais. Esą jiems taip pat svarbūs saugumo darbo vietoje klausimai, švietimo pagalbos prieinamumas bei biurokratinės naštos mažinimas.
Mokytojų streike nedalyvaujančios LŠMPS pirmininkas E. Milešinas teigė, kad jo vadovaujamos organizacijos 2024 metais su tuomete Vyriausybe pasirašyta kolektyvinė sutartis vykdoma, todėl profesinė sąjunga jau rengiasi naujoms deryboms.
Protestuojantieji reikalauja bent 10 proc. didinti algos koeficientą
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) lapkričio 16 d. pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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