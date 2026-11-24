„Džiaugiuosi, jog šiandien pavyko pasikalbėti. Dialogas vyksta. (...) Jis vyksta ne tik spaudos konferencijose, ne tik laidose, bet ir gyvai, darbine tvarka“, – antradienį po susitikimo su LŠMPS atstovais žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Pasak premjero, susitikime aptartas kolektyvinės šakinės sutarties vykdymas. Joje numatyta ateinančiais metais švietimui skirti daugiau kaip 240 mln. eurų papildomo finansavimo, o 2028 metais šio susitarimo įgyvendinimas biudžetui potencialiai kainuos daugiau kaip 300 mln. eurų.
„Vyriausybė nesitraukia, laikosi to, kas sutarta, ir nekviečia profesinių sąjungų kažkaip grįžti ir persiderėti“, – teigė jis.
M. Sinkevičius taip pat atkreipė dėmesį į mokytojų saugumo problemas. Anot jo, mokyklose kyla konfliktų, pasitaiko mokinių agresijos, o pedagogai ne visada jaučiasi saugūs.
„Kalbant apie mokytojų saugumą, apie darbo vietos saugumą, tas saugumas turėtų būti užtikrintas, kad mokytojas galėtų jaustis saugus“, – sakė premjeras.
Dar viena susitikime aptarta tema – dirbtinio intelekto įrankių naudojimas mokyklose. M. Sinkevičiaus teigimu, ugdymo įstaigos turi „Microsoft“ licencijas, todėl galėtų naudotis „Copilot“ įrankiu, kuris palengvintų mokytojų kasdienes užduotis, darbų taisymą ir užduočių rengimą. Vis dėlto tam reikėtų tinkamai paruošti pedagogus, juos apmokyti ir nustatyti saugaus naudojimo gaires.
Tuo metu R. Popovienė teigė, kad viena svarbiausių susitikimo temų taip pat buvo mokytojų saugumas ir orios darbo sąlygos.
Pasak jos, šiuo metu keičiamos Švietimo įstatymo nuostatos, kuriose bus apibrėžtas mokytojų darbo saugumas ir patikslinta smurto sąvoka. Ministrė taip pat priminė apie jau įkurtą „Mokytojo liniją“.
„Kartais finansiniai dalykai nėra tokie svarbūs, kaip orios darbo sąlygos“, – sakė ji.
E. Milešinas: rezultatas vertinamas ne pagal tai, kas garsiau ar daugiau užsiprašys
LŠMPS pirmininkas E. Milešinas teigė, kad jo vadovaujamos organizacijos 2024 metais su tuomete Vyriausybe pasirašyta kolektyvinė sutartis vykdoma, todėl profesinė sąjunga jau rengiasi naujoms deryboms.
„Profesinės sąjungos rezultatas vertinamas ne pagal tai, kas garsiau ar daugiau užsiprašys, bet pagal tai, kas yra sutarta ir kas vykdoma“, – sakė E. Milešinas.
Pasak jo, iki 2028 metų mokytojo sąlyginis atlyginimas, mokamas už vieną etatą, turi būti 70 proc. didesnis už įstatyme nustatytą bazinį dydį. Anot E. Milešino, šio susitarimo įgyvendinimas 2028 metais biudžetui gali kainuoti daugiau kaip 300 mln. eurų.
Komentuodamas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) organizuojamą streiką, E. Milešinas teigė nenorintis jo vertinti, nes kiekviena profesinė sąjunga pati renkasi savo veikimo strategiją. Vis dėlto jis tikino palaikysiantis bet kokius pasiekimus, kurie pagerintų visų švietimo darbuotojų padėtį.
Kalbėdamas apie mokytojų saugumą, profesinės sąjungos vadovas taip pat atkreipė dėmesį į nepakankamą institucijų bendradarbiavimą. Pasak jo, pasitaiko atvejų, kai dėl mokinių ar jų tėvų įžeidimų į policiją besikreipusiems mokytojams atsisakoma pradėti tyrimą.
Premjeras antradienį taip pat susisitiks su streikuojančios LŠDPS atstovais ir vadovu Andriumi Navicku.
ELTA primena, kad, reikalaudama daugiau nei numatyta didinti mokytojų atlyginimus, LŠDPS praėjusią savaitę pradėjo neterminuotą streiką.
Mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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