Tačiau tikroji šio skelbimo prasmė atsiskleidžia tik pačioje pabaigoje.
Atskleidė tikrąją realybę
„Siūlau darbą, kuriame niekada nebus nuobodu! Patirtis nebūtina, tačiau geležinė kantrybė privaloma“, – pradėdama įrašą teigė ji.
Ji atskleidė tikrąją pedagogų kasdienybę: mokytojų darbas nesibaigia ties 8–17 val. ribomis, o bendravimas su mokyklos bendruomene tęsiasi net ir po pamokų.
„SKUBIAI IEŠKAU DARBUOTOJŲ!
DARBO POBŪDIS:
• Darbo laikas 24/7. Taip, perskaitėte teisingai!
• Bendravimas su klientais vakarais, savaitgaliais ir per atostogas. Neatrašysite, bus blogai. Atrašysite, laukite dar 15 žinučių!
• Ne tik mokysite, bet ir auklėsite. Nes kai kurie mano, kad tai tik jūsų atsakomybė.
• Darbų tikrinimas, vertinimas ir pasiruošimas kitai dienai. Žinoma, po darbo valandų!
• Vienu metu dirbsite su 25 ar 30 skirtingų asmenybių. Kiekvienai turėsite skirti individualų dėmesį!
• Konfliktų sprendimas tarp klientų, jų artimųjų, o kartais ir visų vienu metu!
• Jūsų socialiniai tinklai bus stebimi ir aptarinėjami! Ką įkėlėte, kur buvote, kaip apsirengėte, viskas gali tapti diskusijų objektu!
• Klaidų daryti negalima! O jei suklysite, atsiras dešimtys „ekspertų“, kurie paaiškins, kaip reikėjo dirbti!
• Asmenines problemas palikite namuose. Darbe privalote šypsotis, būti kantrūs ir visus suprasti!
• Papildomos pareigos? Dokumentai, ataskaitos, renginiai ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas!
KĄ JUMS PASIŪLYSIU?
• Neribotą atsakomybę!
• Galimybę būti psichologu, auklėtoju ir stebukladariu vienu metu!
• Ilgas atostogas, per kurias vis tiek teks ruoštis darbui!
• Nemokamus patarimus iš žmonių, nė dienos nedirbusių šioje srityje!
ATLYGINIMAS?
Norėsite didesnio? Jums primins, kad dirbate iš pašaukimo!
SUSIDOMĖJOTE?
TAI GAL NORITE DIRBTI MOKYTOJAIS?
Juk, anot kai kurių „ekspertų“, tai vienas lengviausių darbų pasaulyje! Kelios valandos darbo, ilgos atostogos…
Tik kodėl norinčiųjų eilės nesidriekia?
P. S. Mokytojai neprašo privilegijų. Jie nori pagarbos, oraus atlyginimo ir normalių darbo sąlygų!
O JŪS? KANDIDATUOTUMĖTE?“ – klausė žinoma moteris.
Įrašas sulaukė gausybės komentarų – daugelis prisipažino kurį laiką skaitę jį kaip paprastą darbo skelbimą.
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