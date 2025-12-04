Mokytoja Veronika per šventes gamina gardų Velingtono kepsnį: užsirašykite receptą

Velingtono kepsnys jau tapo mokytojos Veronikos šventinio stalo tradicija, o su naujienų portalu tv3.lt ji sutiko pasidalinti šio skanaus patiekalo receptu.
Jums reikės:
- Jautienos išpjovos;
- Mėgstamų grybų
- 1 svogūno;
- Sviesto ar aliejaus kepimui;
- Plonomis riekelėmis pjaustyto vytinto kumpio;
- 200 g šviežių špinatų;
- 1 stiklinės miltų;
- 2 kiaušinių;
- Pusės stiklinės pieno;
- Sluoksniuotos tešlos;
- Jautienos sultinio;
- Druskos;
- Maltų pipirų;
- Karamelės.
Kaip gaminti:
- Apskrudiname jautienos išpjovą, leidžiame jai „pailsėti“.
- Pasirinktus grybus su svogūnais paskrudiname, kol grybai neteks juose esančio vandens.
- Iškepame du špinatų blynelius.
- Blynelius dedame ant maistinės plėvelės, užklojame vytinto kumpio riekelėmis, jas aptepame grybais ir svogūnais, vyniojame mėsą. Kad būtų lengviau vynioti antrą kartą, galime šį „vyniotinį“ trumpam įdėti į šaldiklį.
- Nuimame maistinę plėvelę, vyniojame į sluoksniuotą tešlą, jei norime, ją padekoruojame, ir 215 laipsnių temperatūroje kepame 20-25 minutes.
- Garnyrui pasirinkau orkaitėje keptas bulves, tačiau jis gali būti labai įvairus pagal jūsų skonį.
- Padažas – parą iki koncentrato virtas sultinys, prieš patiekiant sumaišytas su karamele.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.