  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mokytoja Veronika per šventes gamina gardų Velingtono kepsnį: užsirašykite receptą

2025-12-04 17:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 17:47

Artėjant gražiausioms metų šventėms, garsioji Lietuvos mokytoja Veronika Naumova-Kazilionė pasidalijo savo šventinio stalo tradicija. Pasirodo, jau keletą metų moteris itin mėgsta šiuo laikotarpiu gaminti gardų Velingtono kepsnį.

Veronika Naumova-Kazilionė (nuotr. asm. archyvo)

Artėjant gražiausioms metų šventėms, garsioji Lietuvos mokytoja Veronika Naumova-Kazilionė pasidalijo savo šventinio stalo tradicija. Pasirodo, jau keletą metų moteris itin mėgsta šiuo laikotarpiu gaminti gardų Velingtono kepsnį.

5

Velingtono kepsnys jau tapo mokytojos Veronikos šventinio stalo tradicija, o su naujienų portalu tv3.lt ji sutiko pasidalinti šio skanaus patiekalo receptu.

Jums reikės:

  • Jautienos išpjovos;
  • Mėgstamų grybų
  • 1 svogūno;
  • Sviesto ar aliejaus kepimui;
  • Plonomis riekelėmis pjaustyto vytinto kumpio;
  • 200 g šviežių špinatų;
  • 1 stiklinės miltų;
  • 2 kiaušinių;
  • Pusės stiklinės pieno;
  • Sluoksniuotos tešlos;
  • Jautienos sultinio;
  • Druskos;
  • Maltų pipirų;
  • Karamelės.

Kaip gaminti: 

  1. Apskrudiname jautienos išpjovą, leidžiame jai „pailsėti“.
  2. Pasirinktus grybus su svogūnais paskrudiname, kol grybai neteks juose esančio vandens.
  3. Iškepame du špinatų blynelius.
  4. Blynelius dedame ant maistinės plėvelės, užklojame vytinto kumpio riekelėmis, jas aptepame grybais ir svogūnais, vyniojame mėsą. Kad būtų lengviau vynioti antrą kartą, galime šį „vyniotinį“ trumpam įdėti į šaldiklį.
  5. Nuimame maistinę plėvelę, vyniojame į sluoksniuotą tešlą, jei norime, ją padekoruojame, ir 215 laipsnių temperatūroje kepame 20-25 minutes.
  6. Garnyrui pasirinkau orkaitėje keptas bulves, tačiau jis gali būti labai įvairus pagal jūsų skonį.
  7. Padažas – parą iki koncentrato virtas sultinys, prieš patiekiant sumaišytas su karamele.

2025-12-04 17:50
Bet tikrai nenorėčiau, kad mano vaikus mokytų ši 'garsi' mokytoja
Atsakyti
sako, elitinė...
sako, elitinė...
2025-12-04 18:02
bet tėveliai dažniausiai nori
Atsakyti
h
h
2025-12-04 17:56
kad jau seniai raset,ji jau nebe mokytoja,kiba vel grizo mokytojauti,as tai per sventes kepu kiausiniene,nu ir kas
Atsakyti
