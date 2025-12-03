Virtualūs įrankiai palengvina dovanų traukimą: patarė, kaip vardus traukti išmaniai

Virtualūs vardų traukimo įrankiai itin patogūs tiems, kurie gyvena skirtinguose miestuose ar net šalyse, o be patogumo jie suteikia ir visiškai naujų funkcijų, rašoma pranešime spaudai.
„Anksčiau dovanų traukimas reiškė fizinius lapelius ir būtiną dalyvių susitikimą. Dabar užtenka vos kelių paspaudimų programėlėje: įvedate dalyvių kontaktus, o sistema automatiškai atsitiktine tvarka paskirsto, kam kas dovanos, ir išsiunčia asmeninius pranešimus el. paštu. Tokie įrankiai ne tik sutaupo laiko, bet ir padeda susidaryti norų sąrašus ar numatyti biudžetą“, – sako A. Lukošius.
Pasak eksperto, modernios platformos padeda išlaikyti anonimiškumą ir taip sustiprina staigmenos efektą. Be to, kai kurios programėlės leidžia pažymėti, kurių žmonių norėtumėte išvengti traukime, kas itin praverčia didesnėse grupėse ar specifinėse situacijose.
Toliau A. Lukošius išskiria kelias patikimas platformas, kurias verta išbandyti šiemet.
„Santa‘s Secret Keeper“
Tai vienas populiariausių dovanų traukimo įrankių, pasižymintis paprasta, šventiška sąsaja. Užtenka vieno žmogaus, kuris suveda visų dalyvių el. pašto adresus. Jei reikia, galima pažymėti poras, kurios neturėtų ištraukti viena kitos. Sistema automatiškai išsiunčia individualius laiškus su paskirtu dovanų gavėju ir leidžia nustatyti dovanų kainos ribą. Programėlė prieinama tiek „iOS“, tiek „Android“ naudotojams.
„Giftster“
„Giftster“ yra universalesnis sprendimas, naudingas ne tik per Kalėdas. Dalyviai gali kurti pageidavimų sąrašus įvairioms progoms – vestuvėms, gimtadieniams, sutiktuvėms ar kitoms šventėms. Tai puikus įrankis grupėms, kurios dažnai perka dovanas vieni kitiems ir nori išvengti pasikartojimų. Platforma veikia ir naršyklėje, ir mobiliuosiuose įrenginiuose.
„Elfster“
Dar viena itin populiari platforma – „Elfster“, veikianti tiek naršyklėje, tiek programėlėse. Vartotojai gali susikurti paskyrą, sudaryti norų sąrašus, matyti draugų pageidavimus, gauti dovanų idėjų ir net žymėti gimtadienius. Tai ne tik vardų traukimo įrankis, bet ir patogi dovanų planavimo ekosistema. Programėlė taip pat prieinama „iOS“ ir „Android“ įrenginiuose.
